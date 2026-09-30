Suspendido el amistoso Betis-Ceuta de La Cartuja

Según han detallado ambos clubes en un comunicado conjunto, estudiarán la celebración del encuentro en una nueva fecha y en unas condiciones que permitan "reforzar el carácter social y solidario de esta iniciativa".

Por otro lado, los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán, como estaba previsto, a Cáritas Ceuta, mientras que las entradas ya adquiridas, el Real Betis procederá en los próximos días a la devolución de su importe.

Ambas entidades han lamentado las molestias ocasionadas, y han agradecido "la comprensión de los aficionados y reiteran su voluntad de llevar a cabo un partido que se convierta en una auténtica jornada de convivencia, deporte y solidaridad entre las aficiones caballa y bética".