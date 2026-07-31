El Sevilla FC irrumpe en las negociaciones por Kochorashvili

El Getafe CF daba por cerrada la incorporación del centrocampista de 27 años para apuntalar la medular de José Bordalás. Las negociaciones entre la entidad del Coliseum y el Sporting de Portugal habían alcanzado un principio de acuerdo bajo la fórmula de cesión para la temporada con una opción de compra cercana a los 5,5 millones de euros.

Sin embargo, cuando únicamente restaba el intercambio final de documentación y la firma del contrato, la dirección deportiva del Sevilla FC ha iniciado contactos directos tanto con la cúpula del club lisboeta como con los agentes del pivote georgiano. Este movimiento hispalense ha paralizado de inmediato la oficialización de la operación, obligando al futbolista y a su entorno a sopesar ambas opciones antes de tomar una decisión definitiva.

Todo esto ha sido una información del diario A bola que ha revelado la operación de los de Jose Ignacio, el jugador no vería con malos ojos recalar en las filas de Nervión y sería un gran fichaje en caso de realizarse.

Giorgi Kochorashvili:

Nacido en Tiflis (Georgia) donde los hispalenses disputaron aquella final de la supercopa de Europa con polémica ante el FC Barcelona . Tiene 27 años y juega de mediocentro más apuntando a la defensa aunque también tiene recursos para llegar en ataque.

En España jugó en el filial del Girona, Castellón y Levante UD este último con gran protagonismo para la consecución del ascenso a primera división. Con su seleción tiene un papel importante destacando en la eurocopa del años 2024 donde asistió a Mikautdaze en el primer gol ante Turquía y anotando en la tanda de penaltis para su posterior clasificación.