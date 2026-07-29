Un muy buen Betis golea al Lyon

Muy buen partido del conjunto bético ante un rival de nivel, despejando las dudas que dejó en la derrota de Granada. Destacaron, por su buen partido, Fran García y Facundo Bernal, dos de los fichajes del verano. Deossa volvió a jugar como delantero centro y firmó un interesante partido y un buen gol de cabeza. El Betis cuajó un encuentro muy completo, brillando a balón parado y también, en el tramo final, al contragolpe.

Abrió el marcador en el 22 Bartra de cabeza, a pase de fornals. El castellonense volvió a dar otra asistencia en el 43, esta vez desde el corner, para el gol de cabeza de Nelson deossa. En el 57 Pablo García hacía el tercero, aprovechando un mal despeje del equipo francés. El canterano es el máximo goleador de la pretemporada verdiblanca con 3 goles. Y cerró la cuenta en el 78 Riquelme a la contra.

FICHA TÉCNICA

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Pablo García, Fornals, Riquelme; Deossa. También jugaron Petit, Morante, Rica, Junior, Gnangoro, Llorente, Ortiz e Iker Losada.

Olympique de Lyon: Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Ouedraogo; Tessmann, Morton, Tolisso; Duranville, Himbert, Boudache. También jugaron Nuamah, Fofana, Abner, Mangala, Nartey y Gómez Rodríguez,

Goles: 1-0 (23’)Marc Bartra. 2-0 (44’) Deossa. 3-0 (60’) Pablo García. 4-0 (79’) Riquelme

Árbitro: Abraham Gutiérrez. Amonestó a Tolisso, del Olympique de Lyon.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Municipal de la Línea.