Julio Díaz ya está en Nervión

El lateral izquierdo Julio Díaz, del Atlético de Madrid, ya se encuentra desde primeras horas de este martes en Sevilla para pasar las pruebas médicas y firmar por el club sevillista para las próximas cuatro temporadas. Díaz, de 21 años y con contrato en el Atlético de Madrid hasta junio de 2028, recala en el Sevilla en una operación en la que el club colchonero conservará la mitad de sus derechos. El zaguero ha preferido fichar por el Sevilla antes que hacerlo con el Levante, con el que habría negociado las pasadas semanas y tenía un principio de acuerdo.

Madrileño de San Fernando de Henares, este futbolista formado desde niño en el Atlético y que también se puede desempeñar como extremo, cuenta con una treintena de partidos internacionales con los distintos escalafones inferiores de la selección nacional y disputó la pasada temporada cuatro partidos de Primera división, entre ellos el que su equipo jugó en el Sánchez Pizjuán.

Si viene para jugar como lateral, será el cuarto que tenga a sus órdenes García Plaza: Pedrosa (entrenando con los descartados), Oso, Suazo y Julio Díaz. Si José Ignacio Navarro ha pensado en el canterano colchonero como extremo, habrá que ver si Ejuke continúa o no en la disciplina del Sevilla.