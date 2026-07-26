La cantera al rescate

No había quién marcara un gol en este Sevilla, pero por fin aparecieron. Ante el equipo caballa, Peque a pase de Guridi, y Miguel Sierra, que ya lleva dos, desatascaron un partido cuya primera mitad fue muy floja. Cabe destacar la buena imagen ofrecida en el encuentro por parte de jugadores como Juan Iglesias, Guridi o Peque, jugando muy adelantado, pero resalta aún más el buen rendimientos de canteranos como Nico Guillén o Sierra.

Ficha del partido:

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Jesús Cruz, m. 79), Juan Iglesias (Kike Salas, m. 72), Sangante, Suazo (Sergio Martínez, m. 79); Agoumé (Manu Bueno, 72), Guridi (Jorge Moreno, m. 79); Miguel Sierra (Lóciga, m. 86), Peque (Ibra Sow, m. 72), Manuel Ángel (Jesuly, m. 72); e Isaac (Nico Guillén, m. 46).

AD Ceuta: Guille Vallejo (Pedro López, m. 46); Petxarroman (Sergio Veces, m. 72), Carlos Hernández, Daniel Más, Matos (Anuar, m. 55); Josema (Víctor, m. 72), Zalazar (Adrián Romero, m. 84), Marino (Okoro, m. 84); Cedric (Koné, m. 55), Camacho (Pepe, m. 84) y Sadik.

Goles: 1-0, m. 65: Peque. 1-1, m. 68: Anuar. 2-1, m. 77: Miguel Sierra.

Árbitro: Camacho Garrote (Comité Andaluz). Amonestó a Cedric, Agoumé y Juan Iglesias.

Incidencias: Cuarto partido de la pretemporada 26-27 del Sevilla FC que se disputó a puerta cerrada en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva Cisneros Palacios.