Fajardo aclara los casos Isco y Ceballos

El director deportivo no eludió hablar de Dani Ceballos, aunque ni confirmó ni desmintió negociaciones con el utrerano. Eso sí, no descartó que pueda llegar al Betis. Reconoció que "su nombre está ahí" desde que se desvinculó del Real Madrid y "significa mucho porque no es un jugador cualquiera, pero no hay que hacer telenovelas con los fichajes. A día de hoy no hay ninguna novedad significativa. Llevamos una hoja de ruta, con unas posiciones prioritarias. El nombre de Dani está ahí, pero no me centro en ningún nombre propio. Hay que trabajar con discreción y respeto, en el tema de Dani me limito a eso".

Y también era lógico preguntarle con Isco, que se ha perdido los dos primeros amistosos y se va a perder el de Granada también. En el último entrenamiento se vio al malagueño renqueante, o al menos eso parecía por las imágenes. Pero Fajardo quiso tranquilizar a la afición. "Con Isco quiero lanzar un mensaje de optimismo y tranquilidad. El beticismo puede estar tranquilo, va cumpliendo los tiempos perfectamente. Ayer hizo la totalidad del entrenamiento y hoy hizo trabajo individual. Se van controlando las cargas y lo de ayer es anecdótico, porque, al margen del video, él completó el entrenamiento al doscientos por cien. Hay que tratar con respeto esta situación y no especular. Todo sigue su proceso".