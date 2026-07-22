El Betis se lleva el Colombino con un gol de Riquelme

El técnico chileno sacó un once muy titular, aunque con las ausencias de Isco, Antony, Abde, Lo Celso, Fidalgo y el Cucho. Terrminó utilizando Pellegrini a 22 futbolistas, con Facundo Bernal como titular y Deossa como nueve. Y con mucho protagonismo de canteranos. Destacó el oficio de Bernal, la velocidad y la profundidad de Fran García, el esfuerzo de Pablo García y gustaron algunos detalles de un voluntarioso Morante, el máximo goleador del europeo sub19.

Ficha técnica:

Recreativo de Huelva: Jero Lario (F. Padilla 46′), Bonaque (R. Riera 46′), Aitor García (J. Almeida 46′), Roni (M. Chavarría 46′), Paolo (Pecellín 46′), Mikel Montero (A. Benítez 46′), Segura (A. Vela 46′), Ale Marín (P. Mena 46′), Évora (A. Bernal 46′), Nacho Ruiz (J. Ramírez 46′), Néstor Serna (Isra 46′).

Real Betis: Valles (Diego Conde 46′); Bellerín (Ángel Ortiz 60′) , Bartra (Llorente 60′), Natan (Valentín Gómez 67′), Firpo (Fran García 67′); Facundo Bernal (N´Goram 67′), Marc Roca (Rica Fúnez 60′); Pablo García (Morante 60′), Fornals (Iker Losada 60′), Riquelme (Borja Alonso 67′) y Deossa (Gonzalo Petit 67′).

Árbitro: El encargado de impartir justicia es el onubense Rubén Cartes. No amonestó a ningún jugador.

Goles: 0-1 Rodrigo Riquelme (59′).

Escenario: El Nuevo Colombino, con capacidad para unos 21.000 espectadores, registró una entrada de en torno a los 20.000 espectadores rozando el lleno absoluto.