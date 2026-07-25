Los nuevos fichajes, ilusionados con su Betis

El Real Betis presentó este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a sus tres últimas incorporaciones para la próxima temporada 2026-27. En primer lugar, el centrocampista uruguayo Facundo Bernal declaró durante su intervención que llega como "mediocentro posicional" que puede "darle dinámica al centro del campo" del equipo que adiestra Manuel Pellegrini. Bernal, que aterriza procedente del Fluminense brasileño y ha fichado hasta junio de 2031, comentó que su "característica principal es que puede ayudar a sacar la pelota con limpieza y aportar mucho compañerismo".

Por su parte, el lateral zurdo Fran García, que firmó hasta 2030 y llega a Sevilla tras finalizar su etapa en el Real Madrid, destacó que "desde que entras" en el Betis, "ves lo grande que es el club", en el que se ha encontrado con "gente dispuesta a ayudar en todo", algo que ya le había anticipado Isco Alarcón. Fran García coincidió en el club blanco con Isco, quien le "recomendó venir antes de que se hiciera oficial su fichaje, porque es un club increíble, con gente maravillosa en todos los estamentos".

En la misma línea, el portero Diego Conde, cedido por el Villarreal hasta el próximo 30 de junio, subrayó que "este club tiene una gran magnitud social e institucional", por lo que se está "deseando impregnar de todo lo que significa el beticismo" durante un periodo de "adaptación" que es "sencillo porque todo el mundo colabora". Los tres jugadores fueron acompañados por el director deportivo del club, Manu Fajardo, que se mostró "muy satisfecho" con estas primeras incorporaciones, puesto que "eran la primera opción, tanto para su departamento como para Manuel Pellegrini".