Los peñistas del Sevilla avisan: "Los intermediarios y sus comisiones están dificultando la venta del club"

El presidente de la Federación de Peñas Sevillistas, Carlos Jiménez, ha asegurado en el programa Mas de Uno Sevilla, de Onda Cero, que "hay un grupo inversor que ya ha firmado la compra de las acciones de los máximos accionistas de la entidad. Estos se comprometieron a responder este pasado lunes 27 pero no ha habido respuesta. Una de dos: o no quieren vender o hay asuntos por detrás que se nos escapan. Y está claro que hay demasiados intermediarios en esta operación. A nosotros nos llega que hay intermediarios que no se quieren ir con las manos vacías, quieren pillar tajada y eso está dificultando la operación".

Jiménez fue tajante. "Si los máximos accionistas del Sevilla quieren, el club el septiembre está vendido y firmado en notaría. Pero están esos intermediarios ahí", declaró. Los peñistas piden "una venta express para que no se dilate más todo esto. Que se haga en los plazos mínimos".

Las peñas han emitido un comunicado pidiendo a las familias accionistas que aceleren la venta y, además, quejándose de que los amistosos que juega el Sevilla se disputen a puerta cerrada: "Desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, queremos expresar nuestra más absoluta indignación y repulsa ante la decisión de la directiva del Sevilla FC de disputar los partidos amistosos de pretemporada a puerta cerrada. Esta medida no es más que otro lamentable paso al frente de los dirigentes para alejar a los aficionados de su propio equipo. La pretemporada siempre ha sido el escenario idóneo para acercar el club a los más pequeños, permitiendo que los niños sevillistas se ilusionen de cerca con sus colores.

Asimismo, estos encuentros representan una oportunidad de oro para aquellos aficionados que, por razones económicas o por la falta de disponibilidad, sufren la imposibilidad de obtener un abono de temporada con asiento. Privarles de ver a su Sevilla FC de manera accesible es un castigo injustificable. No nos intenten engañar con falsas excusas organizativas. Esta decisión no responde a criterios deportivos ni de planificación. Esto es el reflejo de una simple mieditis institucional por parte de unos gestores que se esconden tras los muros del estadio y Ciudad Deportiva. Tienen miedo a las protestas de la afición que, con total legitimidad, se van a derivar de su nefasta gestión".