Rafa Mir se va del Sevilla

El Sevilla y Rafa Mir, que se entrena en solitario desde el inicio de la pretemporada por no entrar los planes de Luis García Plaza, han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que los une hasta el próximo 30 de junio, por lo que el delantero fichará como agente libre por el Aris de Salónica griego. Sobre Rafa Mir pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad macedonia, según ha adelantado el diario 'Las provincias' y ha podido confirmar EFE.

El ariete cartagenero, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton a cambio de 16 millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias.

Rafa Mir ha pasado las dos últimas campañas cedido primero en el Valencia, en la 24/25, y en el pasado ejercicio en el Elche, donde rindió satisfactoriamente al marcar ocho goles en veintinueve partidos pero el club ilicitano prescindió de sus servicio cuando fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia.

La marcha del subcampeón olímpico en Tokio 2020 libera una importante masa salarial en el Sevilla, que ya podría inscribir a la mayoría de sus fichajes estivales a la espera de desvincularse de otros cuatro jugadores que no cuentan para la próxima temporada: Adrià Pedrosa, el argentino Federico Gattoni, el portugués Fabio Cardoso y Joan Jordán.