El Insolac Caja 87 ya conoce quién será su primer rival

El Caja 87 ya conoce a sus rivales para una temporada que promete ser apasionante. El equipo hispalense se está reforzando con vistas a competir en una Primera FEB mucho más exigente que en épocas pasadas, cuando el extinto Baloncesto Sevilla lograba el ascenso con cierta holgura. Ahora, la categoría cuenta con trasatlánticos de la talla del Covirán Granada —recién descendido de la Liga ACB— o del histórico Movistar Estudiantes, rival frente al que los sevillanos alzarán el telón liguero.
Este es el calendario completo:
Jornada 1 (25/09/2026): Movistar Estudiantes – Insolac Caja 87
Jornada 2 (02/10/2026): Insolac Caja 87 – Palmer Basket Mallorca Palma
Jornada 3 (09/10/2026): Insolac Caja 87 – Flexicar Fuenlabrada
Jornada 4 (16/10/2026): Cajasol Coto Córdoba – Insolac Caja 87
Jornada 5 (23/10/2026): Insolac Caja 87 – Coviran Granada
Jornada 6 (30/10/2026): Hestia Menorca – Insolac Caja 87
Jornada 7 (06/11/2026): Insolac Caja 87 – Grupo Ureta Tizona Burgos
Jornada 8 (13/11/2026): Club Ourense Baloncesto – Insolac Caja 87
Jornada 9 (20/11/2026): Insolac Caja 87 – Caja Rural CB Zamora
Jornada 10 (04/12/2026): Inveready Askatuak Gipuzkoa – Insolac Caja 87
Jornada 11 (11/12/2026): Insolac Caja 87 – Lucentum Alicante
Jornada 12 (18/12/2026): Alimerka Oviedo Baloncesto – Insolac Caja 87
Jornada 13 (27/12/2026): Insolac Caja 87 – Gran Canaria
Jornada 14 (03/01/2027): Fibwi Mallorca Bàsquet Palma – Insolac Caja 87
Jornada 15 (08/01/2027): Grupo Alega Cantabria – Insolac Caja 87
Jornada 16 (12/01/2027): Insolac Caja 87 – Súper Agropal Palencia
Jornada 18 (29/01/2027): Insolac Caja 87 – Hestia Menorca
Jornada 19 (05/02/2027): Insolac Caja 87 – Inveready Askatuak Gipuzkoa
Jornada 20 (09/02/2027): Grupo Ureta Tizona Burgos – Insolac Caja 87
Jornada 21 (14/02/2027): Insolac Caja 87 – Movistar Estudiantes
Jornada 22 (19/02/2027): Palmer Basket Mallorca Palma – Insolac Caja 87
Jornada 23 (05/03/2027): Insolac Caja 87 – Bueno Arenas Albacete Basket
Jornada 24 (09/03/2027): Caja Rural CB Zamora – Insolac Caja 87
Jornada 25 (14/03/2027): Insolac Caja 87 – Alimerka Oviedo Baloncesto
Jornada 26 (19/03/2027): Súper Agropal Palencia – Insolac Caja 87
Jornada 27 (26/03/2027): Insolac Caja 87 – Fibwi Mallorca Bàsquet Palma
Jornada 28 (02/04/2027): Coviran Granada – Insolac Caja 87
Jornada 29 (09/04/2027): Insolac Caja 87 – Grupo Alega Cantabria
Jornada 30 (16/04/2027): Gran Canaria – Insolac Caja 87
Jornada 31 (20/04/2027): Insolac Caja 87 – Cajasol Coto Córdoba
Jornada 32 (25/04/2027): Flexicar Fuenlabrada – Insolac Caja 87
Jornada 33 (30/04/2027): Insolac Caja 87 – Club Ourense Baloncesto
Jornada 34 (07/05/2027): Lucentum Alicante – Insolac Caja 87