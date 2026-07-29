El Insolac Caja 87 ya conoce quién será su primer rival

El Caja 87 ya conoce a sus rivales para una temporada que promete ser apasionante. El equipo hispalense se está reforzando con vistas a competir en una Primera FEB mucho más exigente que en épocas pasadas, cuando el extinto Baloncesto Sevilla lograba el ascenso con cierta holgura. Ahora, la categoría cuenta con trasatlánticos de la talla del Covirán Granada —recién descendido de la Liga ACB— o del histórico Movistar Estudiantes, rival frente al que los sevillanos alzarán el telón liguero.

Este es el calendario completo:

Jornada 1 (25/09/2026): Movistar Estudiantes – Insolac Caja 87

Jornada 2 (02/10/2026): Insolac Caja 87 – Palmer Basket Mallorca Palma

Jornada 3 (09/10/2026): Insolac Caja 87 – Flexicar Fuenlabrada

Jornada 4 (16/10/2026): Cajasol Coto Córdoba – Insolac Caja 87

Jornada 5 (23/10/2026): Insolac Caja 87 – Coviran Granada

Jornada 6 (30/10/2026): Hestia Menorca – Insolac Caja 87

Jornada 7 (06/11/2026): Insolac Caja 87 – Grupo Ureta Tizona Burgos

Jornada 8 (13/11/2026): Club Ourense Baloncesto – Insolac Caja 87

Jornada 9 (20/11/2026): Insolac Caja 87 – Caja Rural CB Zamora

Jornada 10 (04/12/2026): Inveready Askatuak Gipuzkoa – Insolac Caja 87

Jornada 11 (11/12/2026): Insolac Caja 87 – Lucentum Alicante

Jornada 12 (18/12/2026): Alimerka Oviedo Baloncesto – Insolac Caja 87

Jornada 13 (27/12/2026): Insolac Caja 87 – Gran Canaria

Jornada 14 (03/01/2027): Fibwi Mallorca Bàsquet Palma – Insolac Caja 87

Jornada 15 (08/01/2027): Grupo Alega Cantabria – Insolac Caja 87

Jornada 16 (12/01/2027): Insolac Caja 87 – Súper Agropal Palencia

Jornada 18 (29/01/2027): Insolac Caja 87 – Hestia Menorca

Jornada 19 (05/02/2027): Insolac Caja 87 – Inveready Askatuak Gipuzkoa

Jornada 20 (09/02/2027): Grupo Ureta Tizona Burgos – Insolac Caja 87

Jornada 21 (14/02/2027): Insolac Caja 87 – Movistar Estudiantes

Jornada 22 (19/02/2027): Palmer Basket Mallorca Palma – Insolac Caja 87

Jornada 23 (05/03/2027): Insolac Caja 87 – Bueno Arenas Albacete Basket

Jornada 24 (09/03/2027): Caja Rural CB Zamora – Insolac Caja 87

Jornada 25 (14/03/2027): Insolac Caja 87 – Alimerka Oviedo Baloncesto

Jornada 26 (19/03/2027): Súper Agropal Palencia – Insolac Caja 87

Jornada 27 (26/03/2027): Insolac Caja 87 – Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

Jornada 28 (02/04/2027): Coviran Granada – Insolac Caja 87

Jornada 29 (09/04/2027): Insolac Caja 87 – Grupo Alega Cantabria

Jornada 30 (16/04/2027): Gran Canaria – Insolac Caja 87

Jornada 31 (20/04/2027): Insolac Caja 87 – Cajasol Coto Córdoba

Jornada 32 (25/04/2027): Flexicar Fuenlabrada – Insolac Caja 87

Jornada 33 (30/04/2027): Insolac Caja 87 – Club Ourense Baloncesto