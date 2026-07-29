Baloncesto

El Insolac Caja 87 ya conoce quién será su primer rival

Ya tenemos el calendario que le espera al Caja. El conjunto recién ascendido a Primera FEB buscará, en un par de años (o quién sabe si antes), el ascenso a la Liga ACB para que Sevilla vuelva a disfrutar del baloncesto de máximo nivel.

Para conseguirlo, el Caja 87 deberá medirse a rivales de la talla del Cajasol Córdoba Coto —campeón de Segunda FEB y viejo conocido contra el que los hispalenses no guardan buenos precedentes— o del histórico Movistar Estudiantes, rival con el que precisamente abrirán la temporada.

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El Insolac Caja 87 ya conoce quién será su primer rival
El Insolac Caja 87 ya conoce quién será su primer rival | INSOLAC CAJA 87

El Caja 87 ya conoce a sus rivales para una temporada que promete ser apasionante. El equipo hispalense se está reforzando con vistas a competir en una Primera FEB mucho más exigente que en épocas pasadas, cuando el extinto Baloncesto Sevilla lograba el ascenso con cierta holgura. Ahora, la categoría cuenta con trasatlánticos de la talla del Covirán Granada —recién descendido de la Liga ACB— o del histórico Movistar Estudiantes, rival frente al que los sevillanos alzarán el telón liguero.

Este es el calendario completo:

Jornada 1 (25/09/2026): Movistar Estudiantes – Insolac Caja 87

  • Jornada 2 (02/10/2026): Insolac Caja 87 – Palmer Basket Mallorca Palma

  • Jornada 3 (09/10/2026): Insolac Caja 87 – Flexicar Fuenlabrada

  • Jornada 4 (16/10/2026): Cajasol Coto Córdoba – Insolac Caja 87

  • Jornada 5 (23/10/2026): Insolac Caja 87 – Coviran Granada

  • Jornada 6 (30/10/2026): Hestia Menorca – Insolac Caja 87

  • Jornada 7 (06/11/2026): Insolac Caja 87 – Grupo Ureta Tizona Burgos

  • Jornada 8 (13/11/2026): Club Ourense Baloncesto – Insolac Caja 87

  • Jornada 9 (20/11/2026): Insolac Caja 87 – Caja Rural CB Zamora

  • Jornada 10 (04/12/2026): Inveready Askatuak Gipuzkoa – Insolac Caja 87

  • Jornada 11 (11/12/2026): Insolac Caja 87 – Lucentum Alicante

  • Jornada 12 (18/12/2026): Alimerka Oviedo Baloncesto – Insolac Caja 87

  • Jornada 13 (27/12/2026): Insolac Caja 87 – Gran Canaria

  • Jornada 14 (03/01/2027): Fibwi Mallorca Bàsquet Palma – Insolac Caja 87

  • Jornada 15 (08/01/2027): Grupo Alega Cantabria – Insolac Caja 87

  • Jornada 16 (12/01/2027): Insolac Caja 87 – Súper Agropal Palencia

  • Jornada 18 (29/01/2027): Insolac Caja 87 – Hestia Menorca

  • Jornada 19 (05/02/2027): Insolac Caja 87 – Inveready Askatuak Gipuzkoa

  • Jornada 20 (09/02/2027): Grupo Ureta Tizona Burgos – Insolac Caja 87

  • Jornada 21 (14/02/2027): Insolac Caja 87 – Movistar Estudiantes

  • Jornada 22 (19/02/2027): Palmer Basket Mallorca Palma – Insolac Caja 87

  • Jornada 23 (05/03/2027): Insolac Caja 87 – Bueno Arenas Albacete Basket

  • Jornada 24 (09/03/2027): Caja Rural CB Zamora – Insolac Caja 87

  • Jornada 25 (14/03/2027): Insolac Caja 87 – Alimerka Oviedo Baloncesto

  • Jornada 26 (19/03/2027): Súper Agropal Palencia – Insolac Caja 87

  • Jornada 27 (26/03/2027): Insolac Caja 87 – Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

  • Jornada 28 (02/04/2027): Coviran Granada – Insolac Caja 87

  • Jornada 29 (09/04/2027): Insolac Caja 87 – Grupo Alega Cantabria

  • Jornada 30 (16/04/2027): Gran Canaria – Insolac Caja 87

  • Jornada 31 (20/04/2027): Insolac Caja 87 – Cajasol Coto Córdoba

  • Jornada 32 (25/04/2027): Flexicar Fuenlabrada – Insolac Caja 87

  • Jornada 33 (30/04/2027): Insolac Caja 87 – Club Ourense Baloncesto

  • Jornada 34 (07/05/2027): Lucentum Alicante – Insolac Caja 87

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