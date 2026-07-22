OFICIAL: Akor Adams ya es del Venezia

Akor, que costó 5,5 millones de euros, firmó por el equipo veneciano, que alegrará la caja de la entidad nervionense. Los italianos pagarán un fijo de 16,8 millones, pero a la operación hay que sumarle unos pluses de fácil cumplimiento por un montante total de 1,7 millones. Además, en el contrato hay reflejadas otras cantidades variables, por objetivos algo más complejos, que llegarían a casi 3 millones de euros. En caso de cumplirse todo lo pactado, el Sevilla ingresaría casi 22 millones, además de liberar una buena cantidad en límite salarial.

El club ha anunciado el traspaso destacando que "el Sevilla FC y el Venezia FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Akor Adams al conjunto italiano de la Serie A. El delantero nigeriano, quien llegase a la capital hispalense en el mercado invernal de la temporada 24/25 proveniente del Montpellier francés.

En su paso por la entidad blanquirroja ha acumulado un total de 37 partidos disputados, en los que consiguió anotar diez tantos y repartir cuatro asistencias, participaciones en gol cosechadas en la campaña 25/26, donde el ariete sevillista ayudó con creces a conseguir el objetivo del equipo en las últimas jornadas.

Asimismo, durante su estancia en Nervión, Adams consiguió debutar y convertirse en un fijo en los planes de la Selección de Nigeria, dónde ya acumula 15 internacionalidades y 6 goles, incluido un destacado papel en la Copa de África 2025 en la que consiguió la medalla de bronce.

El Sevilla FC quiere agradecer a Akor Adams su desempeño y profesionalidad defendiendo la camiseta sevillista, así como desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional".