Monchi no quiere dudas en el sevillismo

El director deportivo, Monchi, es optimista. Y no quiere ni un ápice de duda en el sevillismo, que no disfrutó de una buena versión del conjunto de Julen Lopetegui en la segunda vuelta del campeonato liguero y vio a su equipo fracasar en el intento de avanzar en Copa del Rey, Champions y Europa League.

"No tengáis ninguna duda. Confiad. Habrá momentos esta pretemporada donde veáis más grises que claros, pero ya os digo que el resultado de la primera semana de junio va a ser bonito. Va a ser complicado, porque mejorar lo que venimos haciendo no es fácil, pero con la ilusión del consejo, del cuerpo técnico, de la plantilla, del que os habla... Es la pretemporada que más ganas e ilusión tengo. No va a ser fácil, pero os pido esa confianza y paciencia, pero sobre todo que no dudéis. Lo vamos a conseguir de nuevo. Este año hemos conseguido muchos puntos gracias a vosotros en el Sánchez-Pizjuán, donde habéis sido el motor cuando faltaban fuerzas. No abandonadnos, que va a ser bonito", comentó el director deportivo sevillista a los 4.500 socios sevillistas que se dieron cita en la XI edición de los Fieles de Nervión.