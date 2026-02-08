MARCÓ EL GOL DEL EMPATE

Kike Salas: "Lo dimos todo para conseguir un punto"

El central del Sevilla Kike Salas, autor en el tiempo añadido del gol del empate ante el Girona (1-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, destacó que su equipo lo dio "todo para conseguir un punto" en un partido que tenían perdido.

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Kike Salas lanza a portería para hacer el gol del empate en el Sevilla-Girona.
Kike Salas lanza a portería para hacer el gol del empate en el Sevilla-Girona. | Agencia EFE

El canterano sevillista fue, sin embargo, autocrítico y consideró, en declaraciones a DAZN, que se precipitaron después de empatar en la recta final, ya que en el tiempo de prolongación el equipo estaba "volcado" y no podía "conceder esa ocasión" al Girona, en referencia al penalti cometido sobre Iván Martín y que el griego Odysseas Vlachodimos le paró al uruguayo Cristhian Stuani.

"Gracias a que Ody (Odysseas) es muy bueno y nos ha salvado el punto”, recalcó el defensa de Morón de la Frontera (Sevilla), quien admitió que al conjunto hispalense no le "salió nada en la primera parte", aunque "se mejoró en la segunda".

Sobre su gol en el minuto 92, que supuso el 1-1 final, Kike Salas recalcó que le pegó al balón "con el alma" y que, junto con el penalti detenido por Vlachodimos, les permitió "sacar un punto en los minutos finales”

"En la primera parte no gestionamos los tiempos. Hay un penalti claro, además, que no nos pitan. Nos merecemos respeto como club, pero estoy contento por el trabajo de la segunda parte", aseveró el moronero, pues lo dieron "todo para conseguir un punto”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer