Kike Salas: "Lo dimos todo para conseguir un punto"

El canterano sevillista fue, sin embargo, autocrítico y consideró, en declaraciones a DAZN, que se precipitaron después de empatar en la recta final, ya que en el tiempo de prolongación el equipo estaba "volcado" y no podía "conceder esa ocasión" al Girona, en referencia al penalti cometido sobre Iván Martín y que el griego Odysseas Vlachodimos le paró al uruguayo Cristhian Stuani.

"Gracias a que Ody (Odysseas) es muy bueno y nos ha salvado el punto”, recalcó el defensa de Morón de la Frontera (Sevilla), quien admitió que al conjunto hispalense no le "salió nada en la primera parte", aunque "se mejoró en la segunda".

Sobre su gol en el minuto 92, que supuso el 1-1 final, Kike Salas recalcó que le pegó al balón "con el alma" y que, junto con el penalti detenido por Vlachodimos, les permitió "sacar un punto en los minutos finales”

"En la primera parte no gestionamos los tiempos. Hay un penalti claro, además, que no nos pitan. Nos merecemos respeto como club, pero estoy contento por el trabajo de la segunda parte", aseveró el moronero, pues lo dieron "todo para conseguir un punto”.