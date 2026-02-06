Ruibal y Bartra: "No queda otra que pedir disculpas"

Igualmente, Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Real Betis, se mostró triste y muy afectado por la eliminación de los cuartos de final de la Copa del Rey, tras la goleada encajada ante el Atlético de Madrid (0-5), y aseguró que sólo tienen que "pedir disculpas" a la afición. "No hemos estado a la altura, no queda otra que pedir disculpas. No puedo decir otra cosa”, reconoció a pie de campo, en declaraciones a Movistar+, el polivalente carrilero verdiblanco.

Ruibal admitió que en esta eliminatoria su equipo ha "llegado muy tarde a la presión" y que el Atlético siempre les "mataban en las transiciones, así que nada: a pasarlo mal hoy y a pedir disculpas”, afirmó. El jugador catalán resaltó, en cualquier caso, que ahora "toca trabajar y ver todo" lo que han "hecho mal, que ha sido todo", precisó, por lo que deben de "recapacitar" para corregir errores y seguir en la buena línea.

Por su parte, el entrenador, Manuel Pellegrini, afirmó en rueda de prensa que es "una derrota muy dolorosa" ante unos rivales que "fueron muy superiores durante los noventa minutos. Un partido muy mal jugado por nosotros defensiva y ofensivamente. Hay que hacer autocrítica". El chileno, no obstante, consideró que "en términos generales la campaña está en los términos que se esperaba, quizá con marcadores excesivos ante los grandes, pero se sigue peleando en LaLiga y también en Europa".