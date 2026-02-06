Pellegrini destacó que "no hicimos nada bien"

Ruibal y Bartra: "No queda otra que pedir disculpas"

Los jugadores del Betis no pusieron ningún paño caliente tras la abultada derrota ante el Atleti, ni excusa alguna ante el mal juego exhibido. Marc Bartra aseguró que "el año pasado no perdíamos la cara a los partidos. El contraste con este año es grande. Hay que pedir disculpas a la afición. Entiendo los pitos de la afición. Vamos a hacer autocrítica desde dentro".

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

El defensa del Betis Aitor Ruibal (i) disputa un balón con el defensa del Atlético José María Giménez (d) durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que Real Betis y Atlético de Madrid disputan este jueves en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.
Igualmente, Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Real Betis, se mostró triste y muy afectado por la eliminación de los cuartos de final de la Copa del Rey, tras la goleada encajada ante el Atlético de Madrid (0-5), y aseguró que sólo tienen que "pedir disculpas" a la afición. "No hemos estado a la altura, no queda otra que pedir disculpas. No puedo decir otra cosa”, reconoció a pie de campo, en declaraciones a Movistar+, el polivalente carrilero verdiblanco.

Ruibal admitió que en esta eliminatoria su equipo ha "llegado muy tarde a la presión" y que el Atlético siempre les "mataban en las transiciones, así que nada: a pasarlo mal hoy y a pedir disculpas”, afirmó. El jugador catalán resaltó, en cualquier caso, que ahora "toca trabajar y ver todo" lo que han "hecho mal, que ha sido todo", precisó, por lo que deben de "recapacitar" para corregir errores y seguir en la buena línea.

Por su parte, el entrenador, Manuel Pellegrini, afirmó en rueda de prensa que es "una derrota muy dolorosa" ante unos rivales que "fueron muy superiores durante los noventa minutos. Un partido muy mal jugado por nosotros defensiva y ofensivamente. Hay que hacer autocrítica". El chileno, no obstante, consideró que "en términos generales la campaña está en los términos que se esperaba, quizá con marcadores excesivos ante los grandes, pero se sigue peleando en LaLiga y también en Europa".

