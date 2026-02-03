"Me duele la segunda parte"

Almeyda: "Me preocupa que sigamos cometiendo errores"

Tras un primer tiempo igualado, el Sevilla se desplomó en el segundo periodo cometiendo muchísimos errores en pases, marcajes y ajustes. "Me duele muchísimo la segunda parte que hemos hecho", comentó Matías Almeyda.

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan este lunes Mallorca y Sevilla en el estadio de Son Moix, en la capital balear.
El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan este lunes Mallorca y Sevilla en el estadio de Son Moix, en la capital balear. | EFE/Kati Cladera

El técnico argentino se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo en la derrota contra el Mallorca (4-1) tras cometer "errores" que han "visto nuevamente".

"Estamos siempre atentos pero lo que más me preocupa es el cometer errores nuevamente que hemos visto, hablado y esa desconcentración a estas alturas. Todos somos conscientes de lo que estamos cobrando, es conceder demasiado a rivales directos, es demasiado porque en el primer tiempo el equipo estaba bien. Uno de los puntos es estar concentrados 95 minutos, no solo un tiempo", señaló.

"El primer tiempo estuvo bien, estábamos en esa búsqueda a la que vinimos, pudimos empatar con el control del juego, jugando más en campo rival que en el nuestro, en el segundo tiempo empezamos a cometer muchos errores en la pérdida de balón, perdíamos gente en los lados y aprovecharon eso, por eso el partido termina así", dijo sobre el partido.

"Nosotros venimos luchando desde el primer partido, hoy bajamos un escalón cuando veníamos para subirlo. Sabemos para qué estamos, lo que nos estamos jugando y somos muchos los que estamos en esta posición, la lucha va a ser hasta el final. Es concentrarse más y no conceder, si el rival te supera por muchos motivos, ahí sí, pero no por errores propios", sentenció.

