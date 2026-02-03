Almeyda: "Me preocupa que sigamos cometiendo errores"

El técnico argentino se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo en la derrota contra el Mallorca (4-1) tras cometer "errores" que han "visto nuevamente".

"Estamos siempre atentos pero lo que más me preocupa es el cometer errores nuevamente que hemos visto, hablado y esa desconcentración a estas alturas. Todos somos conscientes de lo que estamos cobrando, es conceder demasiado a rivales directos, es demasiado porque en el primer tiempo el equipo estaba bien. Uno de los puntos es estar concentrados 95 minutos, no solo un tiempo", señaló.

"El primer tiempo estuvo bien, estábamos en esa búsqueda a la que vinimos, pudimos empatar con el control del juego, jugando más en campo rival que en el nuestro, en el segundo tiempo empezamos a cometer muchos errores en la pérdida de balón, perdíamos gente en los lados y aprovecharon eso, por eso el partido termina así", dijo sobre el partido.

"Nosotros venimos luchando desde el primer partido, hoy bajamos un escalón cuando veníamos para subirlo. Sabemos para qué estamos, lo que nos estamos jugando y somos muchos los que estamos en esta posición, la lucha va a ser hasta el final. Es concentrarse más y no conceder, si el rival te supera por muchos motivos, ahí sí, pero no por errores propios", sentenció.