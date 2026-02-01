3 millones de euros

Fidalgo, nuevo fichaje del Betis: "Es un club con un proyecto muy importante"

Todo el mundo esperaba a un delantero (y aún puede llegar), pero Pellegrini ha priorizado la llegada de un mediocentro creativo ante las bajas de Isco y Lo Celso. Su regreso va a tardar, ya veremos cuanto, y el Betis está en tres competiciones y necesita un jugador de esas características. Sólo cuenta con Fornals como jugador de ese perfil y el técnico chileno ha conseguido que Fajardo le traiga un refuerzo. Se trata de Álvaro Fidalgo, considerado casi un héroe por los hinchas del Ámerica de Mexico. Al talentoso jugador nacido en Oviedo se les espera en Sevilla a lo largo del lunes.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

Álvaro Fidalgo
Álvaro Fidalgo | Agencia EFE

El Betis y el Club América ultiman el traspaso al club andaluz del centrocampista asturiano Álvaro Fidalgo, en proceso de lograr la nacionalidad mexicana para disputar el Mundial, por quien los verdiblancos pagarían alrededor de tres millones de euros, apuntan diversos medios mexicanos. Fidalgo, que cumplirá 29 años el próximo abril, y el Betis ya habrían acordado los términos del contrato que los unirá hasta junio de 2030, han informado a EFE fuentes cercanas a la operación.

El futbolista se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid, para fichar después por clubes como el Rayo Majadahonda y el Castellón, antes de recalar en 2021 en el Club América, con cuya camiseta ha disputado 223 encuentros oficiales en los que ha marcado 22 goles y ha repartido 29 asistencias. Álvaro Fidalgo ha sido uno de los principales artífices de los cinco títulos nacionales logrados por la entidad 'azulcrema' en las últimas campañas y se ha convertido en el gran ídolo de su afición, que lo conoce como "Maguito".

"Sé que es un club muy importante con un proyecto muy importante", ha respondido Fidalgo cuando lo han cuestionado, antes de partir hacia Sevilla, por el futuro que le espera en el Betis". Quería regresar al fútbol europeo y la aparición del Betis le ha encantado. "La decisión la tenía tomada desde el verano pasado, quería volver a Europa. Lo tuve muy claro después de perder la copa final. En el verano no hubo cosas claras. Aquí querían que renovara pero fue cosa mía. El tiempo dirá si he acertado o no, pero he intentado hacer siempre las cosas como las siento en cada momento. Sé donde voy, pero desde los 14 años cuando me fui a la cantera del Real Madrid he tenido una competencia máxima. La mayoría de los jugadores con los que estuve juegan ahora en Primera o Segunda. Estoy preparado para todo y me considero un jugador de equipo 100%. Estoy contento, vienen cosas importantes para mí. Estoy con ganas e ilusionado, por supuesto", ha asegurado el nuevo fichaje bético.

