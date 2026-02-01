Fidalgo, nuevo fichaje del Betis: "Es un club con un proyecto muy importante"

El Betis y el Club América ultiman el traspaso al club andaluz del centrocampista asturiano Álvaro Fidalgo, en proceso de lograr la nacionalidad mexicana para disputar el Mundial, por quien los verdiblancos pagarían alrededor de tres millones de euros, apuntan diversos medios mexicanos. Fidalgo, que cumplirá 29 años el próximo abril, y el Betis ya habrían acordado los términos del contrato que los unirá hasta junio de 2030, han informado a EFE fuentes cercanas a la operación.

El futbolista se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid, para fichar después por clubes como el Rayo Majadahonda y el Castellón, antes de recalar en 2021 en el Club América, con cuya camiseta ha disputado 223 encuentros oficiales en los que ha marcado 22 goles y ha repartido 29 asistencias. Álvaro Fidalgo ha sido uno de los principales artífices de los cinco títulos nacionales logrados por la entidad 'azulcrema' en las últimas campañas y se ha convertido en el gran ídolo de su afición, que lo conoce como "Maguito".

"Sé que es un club muy importante con un proyecto muy importante", ha respondido Fidalgo cuando lo han cuestionado, antes de partir hacia Sevilla, por el futuro que le espera en el Betis". Quería regresar al fútbol europeo y la aparición del Betis le ha encantado. "La decisión la tenía tomada desde el verano pasado, quería volver a Europa. Lo tuve muy claro después de perder la copa final. En el verano no hubo cosas claras. Aquí querían que renovara pero fue cosa mía. El tiempo dirá si he acertado o no, pero he intentado hacer siempre las cosas como las siento en cada momento. Sé donde voy, pero desde los 14 años cuando me fui a la cantera del Real Madrid he tenido una competencia máxima. La mayoría de los jugadores con los que estuve juegan ahora en Primera o Segunda. Estoy preparado para todo y me considero un jugador de equipo 100%. Estoy contento, vienen cosas importantes para mí. Estoy con ganas e ilusionado, por supuesto", ha asegurado el nuevo fichaje bético.