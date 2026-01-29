BETIS 2 FEYENOORD 1

El Betis sufre pero vuela directo a los octavos de final

Por lo visto en el primer tiempo parecía que la victoria del Betis iba a ser cosa de coser y cantar, pero se le atragantó un poco el cántico al final. Tras un gran primer tiempo, con brillo especial de los autores de los goles, Abde y Antony y varias paradas de mérito de Pau, los verdiblancos se acomodaron un poco en el segundo periodo. Llegó el gol de Feyenoord y un sufrimiento innecesario en los últimos diez minutos. A pesar de que los holandeses jugaban en inferioridad por lesión de Van Persie Jr, hubo suspense y angustia en cada ataque rival. Con el 2-1 y el resto de resultados, el Real Betis estaba en el top 8, pero un gol del Feyenoord le habría sacado de esa zona y obligado a jugar el play off. Aguantó el equipo bético esos arreones finales y termina cuarto, metiéndose directamente en los octavos. Los posibles rivales son Panathinaikos, Viktoria Plzen, Nottingham Forest o Fenerbahçe.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

El delantero del Betis Antony dos Santos (d) celebra su gol, primero del equipo andaluz, durante el partido de la octava jornada de la UEFA Liga Europa que Real Betis y Feyenoord disputan hoy jueves en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.
La inspiración en la primera parte del brasileño Antony dos Santos, autor del primer gol y asistente en el segundo que marcó el marroquí Ez Abde, la bastó al Betis para clasificarse directamente para los octavos de final de la Liga gracias a un sufrido triunfo sobre el Feyenoord, que acortó distancias mediante el punta danés Casper Tengstedt.

Cada equipo disfrutó de una ocasión clarísima en los primeros compases, que anunciaban el partido abierto que se vio en La Cartuja: a Abde se le complicó el mano a mano con Wellenreuther por un toque con el hombro que le impidió precisar su vaselina (min. 3) y Pau López achicó con una salida felina ante Larin (min. 5). Los verdiblancos estaban cómodos en el intercambio de golpes, conscientes de que su mayor calidad individual terminaría decantando la lid y en ésas apareció, recién superado el cuarto de hora, Antony para abrir el marcador desde fuera del área con un tiro complicado, ya que tenía el balón prácticamente debajo del cuerpo. La desventaja no aplacó las veleidades ofensivas del Feyenoord, que estuvo a punto de empatar con una incursión por la izquierda de Borges, cuyo centro remató en el área pequeña Larin, quien se volvió a topar con Pau López en su segunda para decisiva de la velada.

Pellegrini, un especialista en la defensa con el balón, mandó entonces ralentizar el ritmo del encuentro con largas secuencias de posesión que obligaron a los neerlandeses a defender cerca de su área, donde son más vulnerables, y en esa fase encontró Antony con un centro estupendo a Abde, que cabeceó el 2-0 con un escorzo.

Tras el descanso, Betis quiso conservar un triunfo que le tendía los brazos con la ley del mínimo esfuerzo, sesteando en cuando tenía el balón y confiado en que la falta de puntería de Larin, que pifió un cabezazo franco nada más reanudarse el encuentro, se iba a contagiar al resto de sus compañeros. Esta actitud especulativa terminó costándole el gol del descuento, anotado por Tengstedt de espectacular media vuelta después de porfiar por el balón con Pau López, que había abandonado su portería para obstaculizar el avance del delantero, muy hábil para embocar su tiro parabólico. Aunque la lesión Shaqueel van Persie, el hijo del entrenador, cuando su padre ya había agotado los cambios hizo que el Feyenoord jugase el cuarto de hora final -prolongación incluida- en inferioridad numérica, el Betis no respiró tranquilo hasta los tres pitidos del árbitro, ya que se empeñó en defender durante el último tramo demasiado cerca de su área.

Ficha técnica

2 - Real Betis: Pau López; Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Deossa (Altimira, min. 75), Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Chimy Ávila (Ruibal, min. 84).

1 - Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld (Moder, min. 69), Targhalline, Bos (Nieuwkoop, min. 61); Valente (Plug, min. 61), Sliti (Hwang, min. 61), Moussa, Borges; Larin (Van Persie, min. 73) y Tengstedt.

Goles: 1-0, min. 17: Antony. 2-0, min. 32: Abde. 2-1, min. 77: Tengstedt.

Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Amonestó a los locales Marc Roca (min. 91), Valentín Gómez (min. 95) y Llorente (min. 97); y a los visitantes Moussa (min. 9) y Borges (min. 97).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava y última jornada de la fase de liguilla de la Liga Europa celebrado en el estadio de La Cartuja ante 42.688 espectadores, con nutrida representación de hinchas neerlandeses, unos 3.500.

