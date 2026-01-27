El Betis tiene un 60% de probabilidades de terminar en el top-8

El Betis se juega este jueves ante el Feyenoord sus opciones de clasificarse directamente para los octavos de final de la Europa League sin tener que pasar por la repesca. Para lograrlo, tiene que acabar entre los ocho primeros de la fase Liga, una opción que se le complicó tras la última derrota ante el Paok de Salónica (2-0). Aun así, la matemática dice que debería conseguirlo. Lo demuestra un informe estadístico elaborado por Betfair. Apoyándose en las probabilidades que aportan sus cuotas, la compañía estima que el Betis tiene un 58,9% de probabilidades de acaba entre los ocho primeros, frente al 41,1% restante, que lo sitúa en la zona de repesca. De hecho, en las opciones posibles, el Betis acaba en 6ª posición en el 19,4% de estas alternativas. La 5ª plaza es la siguiente más probable (15,79%) seguida de la 7ª plaza (con un 12,38% de probabilidades).

La clasificación del Betis directamente para los octavos de final de la Europa League consolidaría la opinión que tienen los usuarios en todo el mundo. Desde que comenzó la fase Liga, en septiembre, los verdiblancos han acaparado el 20% de las apuestas en todo el planeta (no sólo en España) para ser campeón del torneo. Para estos apostantes el Betis es uno de los más claros favoritos.

Un número elevado si se tiene en cuenta que en esta Europa League compiten otros gigantes como el Aston Villa (que, en la Premier, pelea por ganar el título), la Roma o el Lyon, ahora reforzado con el fichaje de Endrick. En las cuotas, los andaluces son el 5º candidato a levantar este título continental, con una probabilidad implícita del 9% de ser campeones.

Según estos números, el Betis es muy favorito a ganar en esa última jornada, con un 58% de opciones de triunfo. El empate se contempla en un 23% y el restante 19% son las posibilidades de victoria neerlandesa en Sevilla. Así que, con este escenario favorable, la realidad es que el Betis no debería tener problemas para acceder a la siguiente fase. Aunque esto es fútbol. Lo imprevisible también tiene su cabida.

El Betis tiene como gran ventaja que, incluso en el caso de un empate, mantiene opciones de clasificarse entre los ocho primeros. Las cuentas son sencillas. Si el conjunto bético vence al Feyenoord, los números dicen que tendrá entre un 78% y un 82% de probabilidades de clasificarse. El empate complica la cosa, pero se mantienen buenas opciones también de clasificarse. En este escenario, el Betis tendría entre un 48% y un 52% de probabilidades de terminar entre los ocho primeros. El escenario más complejo es el de la derrota donde, ahí sí, la situación se complicaría mucho y la caída a la repesca sería prácticamente inevitable.