El Sevilla deja salir a Alfon y pelea por Maupay

Alfon González llegó libre y se marcha cedido al Villarreal, equipo que dispondrá en junio de una opción de compra de 7 millones de euros. El albaceteño no ha tenido mucha continuidad, fruto de su intermitencia y de varias lesiones. Firmó dos goles en los 463 minutos que ha tenido, entre liga y copa, y ahora se marcha a préstamo.

Paralelamente, el club intenta firmar a un delantero, que también llegaría cedido. Tiene negociaciones avanzadas con el Marsella para traerse a Neal Maupay hasta final de temporada, con una opción de compra que rondaría los cinco millones de euros. El ariete franco-argentino sólo ha jugado dos minutos en liga y 69 en copa, sumando tres goles y una asistencia en tan escasa participación. La temporada pasada hizo cuatro goles en 22 partidos ligueros. Pero para poder obtener el préstamo de Maupay debe liberar masa salarial. Y ahí es clave la lesión de Marcao. Si el Sevilla demuestra a LaLiga que el brasileño estará más de cuatro meses de baja, se anulará su ficha para esta campaña 25-26 y se liberará masa salarial, que se puede utilizar para inscribir al delantero del conjunto marsellés. Por otro lado, se esperan ofertas de última hora para la salida de jugadores como Juanlu, Kike Salas o Nyland.