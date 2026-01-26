Con el grupo Five Eleven Capital

Sergio Ramos da un paso más en la compra del Sevilla

La última propuesta que han recibido los grandes accionistas del Sevilla no les ha cuadrado y han dado paso al siguiente de la lista. Y es nada menos que Sergio Ramos. El camero, que viene de la mano del holding empresarial deportivo Five Eleven Capital, ha firmado con las familias sevillistas que controlan el club, un acuerdo denominado LOI, una carta de intenciones mediante la cual tiene tres meses para auditar las cuentas, activos y deudas del Sevilla y, posteriormente, hacer una oferta económica, que podría rondar los 400 millones de euros.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Sergio Ramos
Sergio Ramos | Agencia EFE

De todos modos, la cantidad final que ofrezca este grupo dependerá de los números que salgan en la 'due dilligence'. Ha habido algún interesado que ha bajado hasta 100 millones de euros su oferta inicial tras comprobar el estado de las arcas y la salud financiera de la entidad. Five Eleven, empresa en la que trabajaba Antonio Cordón antes de firmar por el Sevilla, es un holding con sede en Madrid enfocado exclusivamente al sector futbolístico y trabaja codo con codo con IDC Ventures, fondo inversor con sede en Estados Unidos, aunque de origen guatemalteco. El acuerdo firmado por Ramos y sus socios con los principales accionistas del Sevilla Fútbol Club le otorga exclusividad en este periodo de tres meses en el que deben escudriñar las cuentas y formular su oferta. En el primer acercamiento, realizado a mediados de enero, el exjugador sevillista anunció que su intención es ofrecer una cantidad ligeramente superior a los 400 millones de euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer