Sergio Ramos da un paso más en la compra del Sevilla

De todos modos, la cantidad final que ofrezca este grupo dependerá de los números que salgan en la 'due dilligence'. Ha habido algún interesado que ha bajado hasta 100 millones de euros su oferta inicial tras comprobar el estado de las arcas y la salud financiera de la entidad. Five Eleven, empresa en la que trabajaba Antonio Cordón antes de firmar por el Sevilla, es un holding con sede en Madrid enfocado exclusivamente al sector futbolístico y trabaja codo con codo con IDC Ventures, fondo inversor con sede en Estados Unidos, aunque de origen guatemalteco. El acuerdo firmado por Ramos y sus socios con los principales accionistas del Sevilla Fútbol Club le otorga exclusividad en este periodo de tres meses en el que deben escudriñar las cuentas y formular su oferta. En el primer acercamiento, realizado a mediados de enero, el exjugador sevillista anunció que su intención es ofrecer una cantidad ligeramente superior a los 400 millones de euros.