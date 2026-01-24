El equipo de la casta y el coraje

El Sevilla ha remontado este sábado a un Athletic (2-1) que sigue en caída libre en Liga en un encuentro que permite a los andaluces alejarse de la zona de descenso y ponerse por delante de su rival de este sábado, que se adelantó mediante Navarro antes de que Peque y Akor Adams, de penalti, le diesen la vuelta al marcador.

El encuentro empezó con una ocasión clara para cada equipo, primero para el Sevilla (min. 6), cuando Unai Simón le ganó el mano a mano a Akor Adams, y enseguida para el Athletic (min. 12), después de que Odysseas pifiase un despeje fuera del área y la parábola lejana de Galarreta a puerta vacía se marchase fuera por poco.

La primera mitad fue mala, aunque los vascos merodeaban más el área rival debido a las facilidades que daban los sevillistas, infames en la salida de balón, de modo que una sucesión de ataques desordenados le concedió el premio del gol a Navarro, que empujó sobre la línea un despeje a la desesperada del portero griego.

La respuesta sevillista fue inmediata y llegó mediante el escurridizo Peque, quien robó el balón a Sancet en el centro del campo y corrió al área para rematar con un tiro cruzado el centro raso de Juanlu.

Antes del intermedio, el Athletic disfrutó de una oportunidad para empatar, la última que generó en el encuentro, en un saque de esquina que peinó Vivian y quiso remachar Izeta con el pecho, pero ahí apareció Odysseas para interponer su cuerpo en una parada de lo más heterodoxa.

El miedo de ambas escuadras a perder sobrevolaba el césped en los primeros minutos del segundo periodo, en los que el Sevilla sólo tenía un plan para atacar: buscar en largo a sus dos delanteros y, en un balón cruzado sobre Isaac, Yuri Berchiche metió la mano para impedir el control con el pecho del lebrijano.

Hernández Maeso no percibió la falta del lateral zurdo visitante, pero fue advertido por el VAR y señaló un penalti que Akor Adams convirtió en el gol que decantó el resultado, con un derechazo raso a la derecha de Unai Simón, que se había lanzado hacia el otro lado.

Los muchos minutos que quedaban hasta el final deberían haberse convertido en un asedio del Athletic, frente a un Sevilla cada vez más encerrado en su área y con sus jugadores fatigados, pero lo cierto es que el equipo de Ernesto Valverde dejó pasar el tiempo sin asomo de rebeldía y cosechó su quinta derrota en las seis últimas jornadas, en las que sólo ha sumado un punto.

Ficha técnica

2 - Sevilla FC: Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj (Manu Bueno, min. 72), Kike Salas, Suazo (Oso, min. 57); Sow (Castrín, min. 46), Agoumé, Peque (Joan Jordán, min. 81); Isaac (Ejuke, min. 81) y Akor Adams.

1 - Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar (Vesga, min. 72), Galarreta (Unai Gómez, min. 57); Navarro (Nico Williams, min. 57), Sancet (Serrano, min. 77), Berenguer; e Izeta (Hierro, min. 57).

Goles: 0-1, min. 40: Navarro. 1-1, min. 42: Peque. 2-1, min. 56: Akor Adams de penalti.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonesto a los locales Gudelj (min. 62) y Joan Jordán (min. 86); y al visitante Galarreta (min. 21).

Incidencias: Partido de la 21ª jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 34.642 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como por Fernando Huerta, el maquinista fallecido en Gelida (Barcelona), socio del Sevilla.