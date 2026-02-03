El Betis afrontará los próximos meses con la misma delantera

La dirección deportiva del Betis intentó negociar durante la jornada del lunes la salida de su delantero Cedric Bakambu, que rechazó las opciones posibles y prefirió seguir en el conjunto verdiblanco hasta junio, fecha en la que concluye contrato. Otra opción que se barajaba era la salida de otro jugador. Las ofertas que llegaron por hombres como Natan y Altimira no convencieron a la dirigencia verdiblanca, que prefirió conservar en la plantilla a dos jugadores con los que cuenta Pellegrini. Sobre todo, el brasileño, por el que según diferentes informaciones llegadas desde Inglaterra, habría llegado una oferta por encima de los 30 millones por parte del West Ham.

Así pues, el Betis cierra el mercado invernal sin salidas y con la única alta de Álvaro Fidalgo, mediocentro ofensivo asturiano de 28 años por el que el Betis ha pagado cerca de dos millones al Club América de México. El jugador será presentado a las seis de la tarde de este martes en la Ciudad Deportiva y probablemente tenga pronto protagonismo en las alineaciones de Pellegrini tras confirmarse la lesión de Giovani Lo Celso, que podría estar dos meses de baja.