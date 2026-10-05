Cervezas Alhambra llena Sevilla de sorpresas este octubre en la previa al festival Jardín de las Delicias

Como cerveza oficial de la cita, Alhambra se adelanta a la llegada del festival durante 15 días, invitando a disfrutar de cada día en los bares de la ciudad y a celebrar esos momentos, por cotidianos que parezcan. Una propuesta que nace de una premisa muy nuestra: la de no vivir esperando al fin de semana porque cualquier tarde, sin importar si es lunes o miércoles, guarda una razón para brindar. Esa forma de pausar el ritmo refleja la propia esencia de Alhambra Especial, la cerveza más cotidiana de la marca, con un sabor equilibrado que requiere un proceso de fermentación lenta para conseguir la calidad y los matices que la caracterizan.

Sorpresas, regalos y mucha música en los bares de Sevilla

Durante la primera quincena de octubre, la víspera de la cita musical se vivirá en los bares de Sevilla de la mano de Alhambra Especial. Un itinerario en el que la costumbre del bar cederá el paso a la improvisación en directo, regalos y a momentos de música inesperados.

Así, esta previa contará con el dúo sevillano Mi Hermano y Yo en dos acústicos el jueves 8 y el 15 de octubre, con acceso gratuito hasta completar aforo. Además, la iniciativa sumará distintas intervenciones musicales sorpresa en diversos rincones de Sevilla, donde el público podrá participar en la celebración y optar a premios como entradas dobles para el festival Jardín de las Delicias.

Entre los 30 establecimientos que forman parte de estas activaciones por toda la ciudad se encuentran Selvático, Dilema, Mama Queen, Bar Triana Nuevo, Yuri's Bar, Bar Julia Sazón, La Ilustre, Casa Cuco Triana, Oliva y Sésamo, Taberna Picalagartos, El 29, La Bastarda Triana o Pecata Mundi, entre otros. Locales que se pueden consultar en el mapa disponible en la web de la iniciativa.

Con esto, Alhambra Especial invita a los sevillanos a celebrar cada día como solo se sabe hacer en la capital andaluza. Descubre más información en la web de Cervezas Alhambra.