Sucede a Cristóbal Cervantes, pregonero en 2026, y se incorpora a una nómina inaugurada por Mario Niebla del Toro en 2024 y continuada por Antonio García Barbeito en 2025. Tres voces con estilos diferentes que han contribuido a dar identidad propia a esta iniciativa de la sociedad civil sevillana.

Cristóbal Tripero, presidente de ÁTICA, destacó que «la elección de Luis Miguel Martín Rubio reconoce su carácter, su sevillanía y su vinculación con las tradiciones de nuestra ciudad y muy especialmente con la Feria de Abril; su trayectoria personal y profesional y su conocimiento de Sevilla representan los valores que queremos poner de manifiesto con este pregón».

Una trayectoria vinculada a Sevilla y sus instituciones

Nacido en Sevilla en 1962, Martín Rubio es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y socio del despacho internacional Ontier. Su trayectoria profesional combina el ejercicio de la abogacía con responsabilidades en la administración pública, la dirección empresarial y la docencia universitaria.

Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y responsable de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes durante el mandato municipal iniciado en 1995; ejerció después como concejal con responsabilidades en Economía y Empleo.

Ha sido presidente ejecutivo de AGESA, vicepresidente ejecutivo de Cajasur y directivo del Grupo Sánchez-Ramade. También desempeñó la dirección de Negocio para Andalucía de Ernst & Young antes de incorporarse como socio a Ontier en 2015. Durante diez años fue profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla.

Una voz que ya conoce los pregones de la Feria

La elección de Martín Rubio supone también el regreso al atril de una persona especialmente vinculada a las tradiciones sevillanas. En 2010 pronunció el pregón del Paseo de Caballos y Enganches de la Feria de Sevilla, una intervención en la que abordó esta tradición desde la emoción y la memoria personal.

Su trayectoria como conferenciante y su conocimiento de la vida institucional y social sevillana aportarán al cuarto Pregón ÁTICA una perspectiva que conecta la historia de la ciudad con sus tradiciones y con el papel de los ciudadanos en su conservación.

Con este nombramiento, ÁTICA reafirmó su compromiso con una iniciativa nacida en 2024 para reconocer la contribución de los titulares de casetas a una fiesta que constituye una de las principales expresiones de la identidad cultural de Sevilla.

La asociación anunció también que próximamente dará a conocer la fecha y el lugar de celebración del cuarto Pregón ÁTICA, que tendrá lugar en abril de 2027.