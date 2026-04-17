La Asociación solicita priorizar que todas las personas con sospecha de cáncer tengan garantizado un acceso rápido a las pruebas diagnósticas

El cáncer es el mayor reto sociosanitario actualmente en España. En Andalucía se diagnostican más de 46.500 nuevos casos de cáncer cada año y fallecen aproximadamente más de 21.500 personas según estimaciones del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC). Ante estas cifras, y teniendo en cuenta que el cáncer impacta en todos los ámbitos de la vida tanto de los pacientes como de su entorno generando desafíos que requieren una respuesta integral, la Asociación solicita a los candidatos y partidos políticos responsabilidad ante las personas con cáncer y sus familias en el marco de la campaña electoral y un verdadero compromiso y consenso en torno a la prevención del cáncer, la detección precoz y el tratamiento de la enfermedad.

Retos y prioridades

La Asociación solicita que el cáncer sea, de forma sostenida, objetivo prioritario en la agenda de salud de la Junta de Andalucía de la próxima legislatura.

Entre las seis grandes prioridades y retos que marca la Asociación se encuentra la detección precoz del cáncer y la eficacia de los cribados poblacionales. La detección precoz es un derecho que sólo se puede garantizar con el buen funcionamiento de los programas de cribado. Tanto el cáncer colorrectal como el cáncer de mama y cérvix se pueden prevenir y detectar precozmente de forma sencilla y eficaz mediante programas de cribado poblacional incluidos en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido la Asociación pone el acento en la importancia de que se dé respuesta a las mujeres afectadas por el fallo en el programa de cribados de cáncer de mama y en la transparencia para que no impacte en la credibilidad de una prueba que podría aumentar la supervivencia. En el ámbito de la detección precoz la Asociación aboga por:

•Incluir la participación efectiva de las Asociaciones en la comisión de seguimiento de los programas de cribado.

•Llevar a cabo los protocolos necesarios y reforzar las unidades de mama para asegurar el adecuado funcionamiento del programa y garantizar el derecho a la salud de las personas. Es decir, impulsar y llevar a cabo todas las iniciativas necesarias para que no se vuelva a producir un fallo en los programas de cribado.

•Mejorar el programa de cribado colorrectal mejorando en los criterios esenciales y deseables establecidos por la IARC (OMS).

•Asegurar la cobertura plena del cribado de cérvix antes de 2029.

•Universalizar el acceso a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano también para los varones adolescentes

El propósito de la Asociación Española contra el Cáncer es que todas las personas tengan las mismas oportunidades para hacer frente al cáncer. Los datos y los programas de cribado salvan vidas. Es imprescindible aumentar la detección precoz del cáncer y garantizar el acceso equitativo a estos programas. El diagnóstico precoz juega un papel fundamental para mejorar la supervivencia al permitir detectar tumores en estadios más tempranos, y mejorar así el pronóstico. Cuanto antes se detecta el cáncer, mejores son las posibilidades de curación. La prioridad de la Asociación son las personas con el compromiso de mejorar su calidad de vida y garantizar la equidad en el acceso a la prevención, diagnóstico precoz, atención integral y tratamiento.

Prevención, diagnóstico rápido y políticas públicas

Entre las prioridades, la Asociación solicita actualizar la Estrategia en Cáncer de Andalucía pendiente desde 2023, incorporando presupuesto y garantizado la participación efectiva de los pacientes en el diseño, implementación y evaluación de la estrategia. Además, pide la creación de un registro autonómico de cáncer actualizado, público y accesible que cubra a toda la población.

En prevención, la Asociación pone especial foco en el tabaco y los productos relacionados ya que fumar es uno de los factores de riesgo principales asociados al desarrollo de más de 16 tipos de cáncer están asociados al tabaco y al 30% de las muertes por cáncer. En Andalucía, el 33,3% de personas entre 15 y 64 años ha fumado en el último año según el estudio EDADES 2024. La Asociación aboga por actualizar los planes y la normativa autonómica con el objetivo de elevar las barreras al consumo del tabaco y productos relacionados además de difundir e implementar las políticas recomendadas por el Código Europeo Contra el Cáncer ya que de acuerdo con la OMS hasta el 50% de los cánceres son prevenibles con hábitos de vida saludable.

Los retrasos en el diagnóstico reducen las posibilidades de supervivencia e incrementan la pérdida de calidad de vida. La Asociación aboga por desarrollar la legislación autonómica necesaria para incluir la reducción de los tiempos de espera en los procesos oncológicos según la Estrategia Nacional en Cáncer, no solo de las intervenciones quirúrgicas o sospecha de diagnóstico, sino de todo el proceso oncológico “Necesitamos que todas las personas con sospecha de cáncer tengan garantizado un acceso rápido a las pruebas necesarias en su caso para confirmar el diagnóstico y todo el proceso oncológico según los tiempos recomendados en la Estrategia en cancer del Sistema Nacional de Salud” explicaba Magdalena Cantero, presidenta autonómica de la Asociación en Andalucía.

La Asociación Española Contra el Cáncer defiende un modelo de atención humanizada e integral a la persona con cáncer y su familia que aborde de forma continuada y multidisciplinar las necesidades sanitarias y clínicas, pero también psicológicas, sociales, económicas y laborales de las personas afectadas por cáncer. Andalucía cuenta con un Plan de Humanización, pero su evaluación es clave para garantizar su implementación y responder a las necesidades reales de las personas afectadas. Por eso, la entidad entiende que es fundamental publicar la evaluación de dicho plan para incorporar áreas de mejora. Además de reforzar el transporte sanitario programado en zonas rurales o reforzar la participación efectiva de entidades y asociación en las comisiones de humanización de los hospitales.

Además, la organización solicita la medición del malestar emocional, el establecimiento de protocolos de derivación a atención psicológica especializada, la identificación de las situaciones de vulnerabilidad económica y de soledad desde el diagnóstico, implementar políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad de las personas supervivientes de cáncer, como impulsar ayudas a PYMES para adaptar los puestos de trabajo

Investigación

En investigación, Andalucía concentra el 11,6% del total de investigadores en España, pero su densidad investigadora es inferior a la media nacional en relación con su población. Por eso, la entidad solicita un fortalecimiento a la investigación en cáncer mediante un impulso estructural de financiación, reforzar la figura del médico investigador o mejorar la integración de los investigadores de Andalucía en redes científicas.

“Es imprescindible un compromiso firme, responsable y consensuado que garantice la equidad y mejore la supervivencia y calidad de vida de las personas con cáncer. El cáncer es igual para todas las personas, pero no todas son iguales frente al cáncer. La Asociación tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer asegurando equidad en el acceso a la mejor atención y tratamientos, así como su plena inclusión social. Para asignar los recursos de forma equitativa y garantizar la igualdad de oportunidades en la prevención y atención del cáncer, es necesaria una evaluación continua de las desigualdades sociales en salud y de la atención sanitaria a las personas con cáncer, basándose en datos actualizados” ha declarado Magdalena Cantero.

En Andalucía la Asociación está estructurada en 8 Sedes Provinciales. Está presente en más de 280 localidades andaluzas, cuenta con más de 7.400 personas voluntarias, más de 98.600 socios y 282 profesionales. Durante 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 14.000 personas afectadas por el cáncer en sus servicios gratuitos de atención personalizada en Andalucía