El Betis se interesa por Kaiki Bruno y Mauro Junior

Ambos, brasileños. Kaiki Bruno juega en el Cruzeiro y tiene 23 años. Ha participado en 36 encuentros oficiales, firmando seis asistencias y consolidándose como una opción fiable tanto en defensa como en tareas ofensivas. Ya brilló en 2025, cuando disputó 51 partidos, aportando un gol y cinco asistencias. Incluso ha llegado a debutar con la selección absoluta de Brasil. Está tasado en 15 millones. El problema es que en Brasil aseguran que el Barça podría estar interesado y, si se confirma, es obvio que el Betis tendría poco que hacer.
Y mauro junior tiene 27 años. Lo vienen siguiendo el Como y el Oporto. Juega en el PSV Y acaba de ganar la liga holandesa. Ha participado en 37 partidos entre todas las competiciones y ha rozado los 3.000 minutos de juego. Llama la atención su importante aportación en ataque: ha anotado un gol y ha dado 11 asistencias. Tiene buenas prestaciones ofensivas y además es un futbolista muy polivalente, que puede actuar en el lateral diestro e incluso de pivote. Su precio puede estar en torno a los 18 millones de euros.