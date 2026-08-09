El Betis, a pesar de la falta de fichajes, no defrauda

El Betis se estrenó ante su afición esta pretemporada con un empate frente al Bournemouth (2-2) en La Cartuja, en un partido condicionado por las expulsiones de Antony y Alex Scott justo antes del descanso. Los verdiblancos reaccionaron en la segunda mitad después de marcharse por detrás, pero tuvieron que volver a remontar tras un error defensivo antes de que Pablo Fornals estableciera el empate definitivo.

El encuentro fue el penúltimo ensayo de pretemporada para el equipo de Manuel Pellegrini, que cerrará su preparación el próximo sábado en Bari frente al Inter de Milán. El Betis no comenzará LaLiga ese fin de semana al formar parte de los equipos que aplazaron su primera jornada por la participación de jugadores en el pasado Mundial.

El conjunto verdiblanco llegaba a la cita después de dos victorias de prestigio frente al Olympique de Lyon (4-0) y el Arsenal (1-3), pero Pellegrini apostó ante el Bournemouth por un once inicial muy diferente al que había vencido tres días antes al equipo de Mikel Arteta.

El Betis comenzó con intensidad y trató de llevar la iniciativa, impulsado especialmente por Antony dos Santos, que disputaba su primer partido de la temporada como titular. El Bournemouth fue creciendo con el paso de los minutos hasta equilibrar el encuentro.

Los ingleses encontraron premio en la recta final del primer tiempo. Marcus Tavernier aprovechó una gran acción de Evanilson de Lima, que asistió de tacón, para batir al Betis y establecer el 0-1.

Sin embargo, el marcador pasó pronto a un segundo plano. Antes del descanso se produjo una tangana que terminó con dos expulsiones: Antony vio la roja por parte del Betis y Alex Scott fue expulsado en el Bournemouth. Los dos equipos se quedaron así con diez jugadores para toda la segunda mitad.

Pese al fuerte calor y a jugar diez contra diez, el partido mantuvo el ritmo después de la reanudación. Pellegrini recurrió a algunos de sus futbolistas más importantes, entre ellos Isco, Pablo Fornals y Cucho Hernández, y el Betis dio un paso adelante.

La reacción llegó pronto. Isco progresó en ataque y buscó el gol con un disparo que se estrelló en la base del poste. Cucho Hernández estuvo atento al rechace y mandó el balón a la red para colocar el 1-1. La alegría verdiblanca duró poco. Apenas unos instantes después, Evanilson aprovechó un error defensivo del Betis para devolver la ventaja al Bournemouth y firmar el 1-2.

Con el paso de los minutos, los numerosos cambios fueron restando continuidad al encuentro. El Betis, sin embargo, siguió buscando un empate que terminó encontrando en la recta final. Pablo Fornals conectó un remate que acabó dentro de la portería después de tocar en un defensor rival para establecer el definitivo 2-2 y evitar la derrota verdiblanca ante su afición.

Ficha técnica:

2 - Betis: Manu González; Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fidalgo, Morante; y Deossa.

También jugaron: Fornals, Cucho Hernández, Isco, Gnangoro, Riquelme, Bellerín, Fran García.

2 - Bournemouth: Petrovic; Adam Smith, Diakité, James Hill,Truffert; Lewis Cook, Alex Scott; Rayan, Marcus Tavernier, Justin Kluivert; y Evanilson.

También jugaron: Silva, Adli, Toth,Doak, Jebbison, Aarons, Stevens, Rees Dottin, Ünal

Goles: 0-1, M.41: Tavenier. 1-1, M.57: Cucho Hernández. 1-2, m.60: Evanilson. 2-2, M.81: Fornals.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz). Expulsó con roja directa al local Antony (m.45) y al visitante Scott (m.45). Ademas, amonestó a los béticos Valentín Gómez (m.14) y Deossa (m.44) y al del conjunto inglés Adli (m.73).