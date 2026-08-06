El Sevilla puja por el delantero escocés Robbie Ure

Se trata de un joven delantero escocés, que en febrero cumplió 22 años, y que milita en el Sirius, que ganó la última liga sueca. Como quiera que el campeonato de aquel país comienza en abril, ya llevan 15 partidos ligueros disputados en los que Ure ha firmado 15 goles, nada menos. Van líderes con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, con toda la pinta de revalidar el título. En total, en los 50 partidos que lleva en este conjunto, Robbie Ure ha conseguido 31 goles.

Frederick de Ron, periodista de Fotbolldirekt y gran conocedor del fútbol sueco, no duda en asegurar que Ure le recuerda a Haaland: "A veces me recuerda un poco a Erling Haaland contra Brasil, cuando llega como una locomotora y simplemente tienes que apartarte de su camino. Ure es extraordinariamente bueno. Lo tiene todo y creo que va a llegar a un altísimo nivel", podemos leer en AS. El Chelsea y el Manchester City están muy pendientes de él, aunque la prensa sueca afirma que los que han presentado una oferta formal son Sevilla, Lorient y PAOK. Eso sí, también publican que el precio de salida es de 9,5 millones de euros.