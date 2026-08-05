El Betis funciona y se carga al Arsenal

Partido muy serio del equipo verdiblanco, ambicioso y efectivo de cara a puerta. Muy buena imagen del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que se cargó al Arsenal con goles de Deossa (el tercero del verano), Riquelme y Fornals. Gran nivel de Facundo y Fran García y buena aportación de los canteranos Gnangoro y Pablo García.

El primer gol viene de un córner de Fornals que se come Kepa, la defensa la deja botar y en el segundo palo aprovecha, listísimo, Roro Riquelme para hacer el 0-1. Luego llegó el golazo espectacular con la zurda desde 35 metros de Deossa, que lleva todo el verano jugando de nueve y ya suma 3 goles. Los ingleses hicieron el 1-2 por medio de Hincapié, en un error garrafal de Álvaro Valles. Tuvieron dos ocasiones Riquelme y Pablo García pero el que hizo el tercero fue Fornals: un robo de Deossa en la frontal y asistencia para un gran disparo del castellonense junto al palo, viendo como Kepa hacía la estatua. Tras el descanso salió Isco y el malagueño estuvo a punto de marcar uno de los goles del año. Centro de Bellerín y estuvo a punto de hacer gol de espuela un Isco Alarcón que hacía muchos meses que no jugaba tantos minutos seguidos.

Quinta victoria del Real Betis en seis partidos amistosos. Aún le quedan dos, ante rivales, de nuevo, de nivel. El día 8 ante el Bournemouth y el 15 ante el Inter de Milán.

FICHA TÉCNICA

1 - Arsenal: Kepa (Meslier, m. 61); White (Copley, m. 46) (Julienne, m. 56), Mosquera (Salmon, m. 46), Hincapié (Gabriel, m. 46) (O'Neill, m. 75), Calafiori (Ibrahim, m. 61); Lewis Skelly (Ogunnaike, m. 61), Havertz (Vieira, m. 46), Nwaneri (Kabia, m. 75), Dowman (Nelson, m. 46), Tzolis (Martinelli, m. 46) (Clarke, m. 75) y Gyokeres (Gabriel Jesús, m. 46).

3 - Betis: Valles; Bellerín, Bartra (Llorente, m. 73), Natan, Fran García (Junior, m. 73); Facundo Bernal (Valentín, m. 85), Gnangoro (Isco, m. 46); Fornals, Pablo García (Antony, m. 73), Riquelme (Morante, m. 85); y Deossa.

Árbitro Rob Hennessy (Irlanda). Amonestó a Salmon.

Goles 0-1, m. 9: Riquelme. 0-2, m. 27: Deossa. 1-2, m. 32: Mosquera. 1-3, m. 44: Fornals.