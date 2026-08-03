El Sevilla se hace equipo

Siguen teniendo protagonismo los canteranos en este verano 2026 y continúan creciendo jugadores como Nico Guillén. Y continúan ofreciendo buen rendimiento dos de los fichajes: Sangante y Juan Iglesias. El goleador fue Peque, aprovechando un error en la salida de balón de los neerlandeses. Otra portería a cero y buenas sensaciones globales. Falta juego en mediocampo, velocidad por banda y falta más mordiente arriba, pero los de García Plaza están ofreciendo una interesante solidez, juego como equipo y presión alta en muchos momentos.

Pudo adelantarse el conjunto local en los primeros minutos con un tiro a la madera. El Sevilla FC, tras unos minutos algo descolocado sobre el césped, empezó a tener la pelota y tuvo una ocasión en las botas de Carmona tras un centro de Oso desde la izquierda. Crearon peligro Nico Guillén y Miguel Sierra en dos remates individuales y luego llegó el gol de Peque. En la segunda parte vimos poco fútbol, pero aumentó esa imagen de equipo serio de un Sevilla que a falta de brillo va ganando en firmeza.

FICHA TÉCNICA

0. FC UTRECHT: Barkas, Horemans, van Overeem, Min, Cathline, Alarcón, de Wit, Vesterlund, Eerdhuijzen, Pohl y Zagré.

1. SEVILLA FC: Odysseas, Carmona, Sangante, Iglesias, Suazo, Agoumé, Nico Guillén, Guridi, M. Sierra, Oso y Peque. También jugaron Isaac, Castín, Manu Bueno, Julio Díaz, Iker Muñoz, Ibra Sow, Edu Altozano, Jesuly, Jorge Moreno y Manuel Ángel.

Goles: 0-1 Peque, minuto 26.