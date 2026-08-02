Juanlu, a un paso del Bournemouth

El Sevilla y el Bournemouth habrían alcanzado ya un acuerdo económico para el traspaso de Juanlu Sánchez que podría llegar a los 15 millones de euros. Los ingleses estarían ahora cerrando con el futbolista los detalles de su nuevo contrato, que posiblemente llegaría hasta 2030. Si se termina cerrando la operación, el Sevilla FC obtendría una plusvalía íntegra, con un 100% de beneficio neto, al tratarse de un canterano formado en la ciudad deportiva sevillista desde los 12 años. Además, la entidad de Nervión se reservaría un porcentaje de los derechos de Juanlu para poder obtener beneficio de una posible futura venta por parte de un conjunto británico que ya el año pasado intentó, junto al Napoles, llevarse al polivalente jugador del Sevilla.

García Plaza tiene cubierto el lateral derecho con José Ángel Carmona y Juan Iglesias. Si se cierra definitivamente su marcha, Juanlu habrá dejado atrás casi 6.000 minutos en el primer equipo del Sevilla, en los que firmó seis goles y once asistencias, repartidos en 109 partidos.