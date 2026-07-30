El Sevilla se marcha a Países Bajos sin Ejuke, al que intentan colocar

El Sevilla se concentrará en Garderen y allí, el domingo 2 de agosto, se sumarán Sow y Vargas, tras sus vacaciones extra por haber jugado el Mundial. Una de las principales novedades es la inclusión de Julio Díaz tras cerrarse su incorporación procedente del Atlético de Madrid el pasado martes.También cabe destacar los regresos de Juanlu y Castrín, que ya han participado en los últimos entrenamientos con el grupo, y también viaja Alfon, que continuará con su proceso de recuperación en los Países Bajos, mientras que Marcao se queda en tierra y seguirá con su plan específico en la ciudad deportiva. Además, al nutrido grupo de canteranos que forman parte de la expedición se suma el centrocampista Edu Altozano.

La lista completa de 28 jugadores la forman: Odysseas, Carmona, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Juanlu, Suazo, Guridi, Alfon, Julio Díaz, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Andres Castrín, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow, Jesuly, Edu Altozano y Jorge Moreno.

Durante la concentración, el Sevilla FC disputará dos amistosos en territorio neerlandés: este viernes 31 de julio ante el NEC Nimega a las 19.00 horas y el próximo domingo 2 de agosto a las 14:30 horas ante el FC Utrecht. El viernes 7 de agosto el conjunto sevillista se desplazará a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen el sábado 8 a las 15:30 horas, en su última cita antes del comienzo de LALIGA una semana más tarde midiéndose al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El entrenador del Sevilla no ha incluido al extremo nigeriano Chidera Ejuke entre los desplazados a la concentración que el plantel sevillista celebrará hasta el próximo 7 de agosto debido a la intención del club nervionense de traspasarlo. Ejuke, de 28 años y con contrato hasta el próximo 30 de junio, participó en los primeros amistosos del Sevilla de esta pretemporada pero las necesidades económicas del club, que desea ingresar unos 4 millones de euros por su traspaso, lo han sacado de los planes de García Plaza. El atacante nigeriano, que llegó como agente libre hace dos veranos y es 14 veces internacional absoluto, maneja ofertas de ligas de Oriente Medio y también prepara una oferta para ficharlo el Anderlecht bruselense, según han informado diversos medios belgas y ha podido confirmar EFE.

En sus dos temporadas en el Sevilla, Chidera Ejuke ha disputado 54 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. El club andaluz ha sido su sexto destino en Europa, adonde llegó en 2017 para jugar en el Valerenga noruego, y también pasó por Países Bajos (Heerenveen), Rusia (Spartak de Moscú), Alemania (Hertha de Berlín) y Bélgica (Royal Amberes).