Falta el sí del Fenerbahçe

El Betis llega a un acuerdo con Amrabat

Pellegrini ha pedido, para la posición de mediocentro defensivo, poder seguir contando con Sofyan Amrabat, que volvió a Turquía tras finalizar la cesión. Su club, el Fenerbahçe pide mucho dinero por él, pero ya se ha producido un gran avance. Según la prensa turca el Real Betis ya ha llegado a un acuerdo verbal con el futbolista.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Amrabat
Amrabat | Real Betis

Estadio Deportivo se hace eco de la publicación del afamado periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, con más de 2,3 millones de seguidores en la red social 'X', afirmando que "el Betis acaba de llegar a un acuerdo personal con Sofyan Amrabat en el plano económico".

Amrabat cobraba, hasta ahora, 6 millones de euros limpios por temporada. El Betis le comunicó que querían contar con él, pero que debía bajarse la ficha y así lo ha hecho Amrabat. Faltaría lo más difícil: convencer al club turco para que bajen el precio del jugador. Durante el verano se filtró que estaban pidiendo 20 millones de euros, cifra a la que no llegará la entidad helipolitana, pero visto que no llegan ofertas tan altas, seguramente bajen las pretensiones. Algunos medios de comunicación turcos publicaron que el Betis había llegado a ofertar entre 7 y 8 millones de euros.

Amrabat participó en 1.612 minutos repartidos entre 23 partidos, todos a buen nivel. Y no jugó más por la desafortunada jugada que terminó con su lesión y la de Isco, en aquel Betis-Utrecht de Europa League en noviembre de 2025. Se perdió tres partidos, luego se fue un mes con su selección pero no pudo jugar porque seguía tocado y terminó perdiéndose, cuando regresó, siete partidos más.

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