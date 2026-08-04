Cedido al Aris

Adiós definitivo a Rafa Mir

Rafa Mir no volverá a jugar en el Sevilla. Ni siquiera a entrenar aparte, como estaba haciendo hasta ahora. El delantero cartagenero ya está en Grecia para firmar por el Aris, pero a préstamo. Como es su último año de contrato con el club nervionense, se puede decir que ya es historia y no volverá a lucir su escudo.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

Foto de archivo del 15/06/2026 del futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 8,5 años de prisión al jugador por un delito de agresión sexual y otro de lesiones
Foto de archivo del 15/06/2026 del futbolista Rafa Mir a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 8,5 años de prisión al jugador por un delito de agresión sexual y otro de lesiones | EFE/Biel Aliño

El Sevilla y el Aris de Salónica han alcanzado un acuerdo para la cesión por una temporada al club griego del delantero Rafa Mir, que este lunes ha viajado a Grecia para someterse al reconocimiento médico e incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo. Rafa Mir tiene contrato con el Sevilla hasta el próximo 30 de junio y había negociado su desvinculación para fichar por el Aris como agente libre, pero ha preferido marcharse cedido para no ver rebajados sus emolumentos, de los cuales el club andaluz seguirá sufragando una parte, han informado a EFE fuentes de la operación.

Sobre Rafa Mir pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad helena.

El ariete, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton inglés a cambio de dieciséis millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias.

Rafa Mir ha pasado las dos últimas campañas cedido primero en el Valencia, en la 24/25, y en el pasado ejercicio en el Elche, donde rindió satisfactoriamente al marcar ocho goles en veintinueve partidos pero el club ilicitano prescindió de sus servicios cuando fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia.

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