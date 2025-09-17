Fallece Manolo Cardo, leyenda sevillista

Cardo es, como señala el club en una nota oficial, "uno de los personajes más legendarios de la historia del club". El técnico coriano entrenó a su Sevilla entre los años 1981 y 1986.

"Nacido en Coria del Río en 1940, Cardo es el tercer entrenador que más veces (200) ha dirigido al primer equipo del Sevilla FC, sólo por detrás de Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205), siendo el segundo de ellos con más encuentros dirigidos al equipo en la máxima categoría. No en vano, el coriano fue designado I Banquillo de Oro Ramón Encinas del Sevilla FC, justo tributo a los servicios prestados como entrenador, faceta en la que impulsó al club desde la persistente mediocridad hasta la pujanza deportiva, participando dos años seguidos en la Copa de la UEFA, con un juego vistoso y atractivo que hizo disfrutar al sevillismo.

Manolo Cardo dirigió al equipo de Nervión durante cinco campañas, entre diciembre de 1981 y junio de 1986. Le dio su sitio a la fructífera cantera sevillista e hizo debutar a jugadores que fueron después internacionales. Obtuvo dos clasificaciones consecutivas a Europa y logró distinguir e impulsar al equipo, basado sólo en la cantera y sin apenas refuerzos, con noches memorables como la del PAOK de Salónica (4-0). Su tarjeta de visita -supliendo a Miguel Muñoz en un Sevilla en los fondos de Primera división- no fue otra que firmar en La Romareda un recordado 1-4, con cuatro goles de Pintinho y el debut estelar y genial de un canterano llamado Francisco López Alfaro. El coriano de oro tiene también en su haber el gran mérito de confiar en muchos futbolistas de la casa, entre ellos, el citado Francisco, Rafa Paz, Ramón Vázquez o Manolo Jiménez, internacionales todos con la Selección".