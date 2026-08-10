El Sevilla recibe a Robbie Ure, su nuevo goleador

El Sevilla Fútbol Club va a pagar al Sirius, el campeón de la liga sueca, seis millones y medio de euros fijos. En su contrato hay cláusulas mediante las cuales habría que abonar hasta 2,7 millones más en concepto pluses por objetivos. El joven delantero escocés tiene unos números extraordinarios, aunque ahora deberá adaptarse a la velocidad de una liga como la española. Despuntó en el filial del Glasgow Gangers, luego en el Futures de la liga belga y finalmente brilló en el Sirius, en Suecia, donde en total ha firmado 31 goles en 50 partidos. La liga 2026 empezó en abril, esta temporada llevan 15 partidos jugados en los que Ure ha gozado de 15 titularidades y ha firmado 15 goles, una media de un gol por partido.

El director deportivo, José Ignacio Navarro, y el entrenador, Luis García Plaza, entienden que el equipo necesita un delantero más. Según ABC, están negociando con el Al-Ittihad saudí, el equipo de Youssef En-Nesyri, para contratar a préstamo al delantero nigeriano George Ilenikhena, por el que pagaron en enero 33 millones al Monaco.