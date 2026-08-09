Un Sevilla de más a menos cae en Alemania

El Bayer Leverkusen remontó al Sevilla (2-1) en el BayArena en un amistoso disputado en la ciudad alemana en el que el conjunto español ofreció una buena imagen en la primera parte, cuando se adelantó con un gol de Miguel Sierra, pero perdió protagonismo tras el descanso y acabó cediendo ante el segundo clasificado de la pasada Bundesliga alemana.

El Sevilla presentó de inicio un equipo muy reconocible con miras al comienzo de LaLiga, que será el próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo, y a los dieciséis minutos llegó el 0-1 del canterano Miguel Sierra, quien recibió tras un cambio de orientación de Kike Salas, se metió por dentro y firmó un gran zurdazo.

En el minuto 33 Hofmann tuvo que sustituir en el equipo local al lesionado Culbreath y ya tras el descanso, Peque entró por Isaac Romero en el Sevilla, que pasó a jugar sin una referencia clara en ataque, mientras Tillman sustituyó a Maza en el Leverkusen.

El equipo alemán fue incrementando su dominio de la posesión y el Sevilla comenzó a sufrir para salir de su campo, aunque durante varios minutos apenas concedió ocasiones. Kofane estuvo cerca del empate en el minuto 57 con un cabezazo que salió junto al poste.

La sucesión de cambios alteró después el encuentro: en el 62, el Leverkusen dio entrada de una vez a Lucas Vázquez, Oermann, Miguel Gutiérrez, Andrich, Terrier y Schick, mientras que en el Sevilla Fran González, Julio Díaz y Castrín sustituyeron a Odysseas, Oso y Agoumé, con Sangante adelantando su posición al centro del campo.

El empate llegó en el minuto 66, cuando Miguel Gutiérrez puso un centro desde la izquierda y el checo Patrik Schick, recién incorporado, cabeceó a la red. El Sevilla volvió a mover el banquillo en el 70 con Rubén Vargas, Manu Bueno e Ibra por Guridi, Nico Guillén y Miguel Sierra, con los primeros minutos para el suizo después de su participación mundialista.

El Leverkusen también tuvo que sustituir a Andrich, lesionado, por Boniface en el 73, mientras Tapsoba dejó su sitio a Hawighorst. Cinco minutos después, Schick volvió a marcar, esta vez con un gran golpeo después de una buena combinación ofensiva, en una acción en la que el Sevilla mostró falta de intensidad defensiva.

Tras el 2-1, García Plaza dio entrada a Carmona, Iker Muñoz y Manuel Ángel, pero el conjunto sevillista no encontró capacidad de reacción y terminó perdiendo un partido en el que fue claramente de más a menos.

- Ficha técnica:

2 - Bayer Leverkusen: Flekken; Arthur, Badé, Equi Fernández, Belocian; Moreira, Tapsoba, Aleix García; Culbreath, Maza y Kofane.

También jugaron: Hofmann, Tillman, Lucas Vázquez, Oermann, Miguel Gutiérrez, Andrich, Terrier, Schick, Boniface y Hawighorst.

1 - Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Nico Guillén; Miguel Sierra, Guridi, Oso; y Isaac Romero.

También jugaron: Peque, Fran González, Julio Díaz, Castrín, Vargas, Manu Bueno, Ibra, Carmona, Iker Muñoz y Manuel Ángel.

Goles: 0-1, m.16: Miguel Sierra. 1-1, m.66: Schick. 2-1, m.78: Schick.

Árbitro: Timo Gerach (Alemania).

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el estadio BayArena de Leverkusen (Alemania), con capacidad para unos treinta mil espectadores y una media entrada de asistencia