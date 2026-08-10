Marina García Polo valora el triple subcampeonato europeo en París: "Estamos muy contentas y orgullosas de lo que hemos hecho"

La natación artística española y sevillana vuelve a celebrar un importante éxito en la escena internacional. La deportista del Club Natación Sincro Sevilla, Marina García Polo, ha hecho balance tras proclamarse triple subcampeona continental con la selección española en el Campeonato de Europa disputado en París. La quinteña se colgó la medalla de plata en las modalidades de equipo técnico, rutina acrobática y rutina libre esta última compartiendo podio con su compañera de club Alisa Ozhogina.

Nada más concluir la competición y de regreso a España, la internacional andaluza expresó la satisfacción del bloque español tras el resultado obtenido: "Acabamos de terminar el Campeonato de Europa con tres platas y la verdad es que estamos supercontentas y superorgullosas de lo que hemos hecho".

Aunque el objetivo de la selección dirigida por Andrea Fuentes pasa siempre por alcanzar lo más alto de la clasificación, García Polo quiso poner en valor el crecimiento continuo y las sensaciones mostradas en la piscina: «Sí que es verdad que evidentemente veníamos buscando el oro, porque siempre venimos buscando el oro, pero creo que más allá de eso siempre está el dar una buena imagen, enseñar que realmente vamos por buen camino y que no todo puede ser tan inmediato».

En este sentido, la nadadora sevillana subrayó la solidez mostrada frente a las principales rivales de la disciplina: "Creo que nos hemos acercado mucho, mucho a las rusas, que no queda tanto para pasarlas. Sobre todo hemos dado imagen de consistencia, de madurez, de que estamos yendo por un camino que es el bueno, que es el correcto".

Tras la intensa cita continental, el equipo fija ya su mirada en los próximos compromisos, con la vista puesta en el horizonte olímpico de Los Ángeles 2028. "Siempre se puede mejorar, hay muchas cosas que podemos cambiar y darle una vuelta para la temporada que viene. Creo que hemos hecho un muy buen campeonato, de verdad que estamos realmente contentas y ahora nos vamos a descansar a reponer las pilas, que el año que viene es muy importante, es clasificatorio y tenemos que dar ese poquito que nos ha faltado esta vez", concluyó la deportista.