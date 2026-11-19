La agenda navideña de Los Arcos reunirá espectáculos infantiles, magia, música, juegos y visitas de algunos de los personajes más esperados por los pequeños, con el objetivo de ofrecer diferentes propuestas de ocio familiar durante estas fiestas.

El viernes 20 de noviembre, de 18.00 a 20.30 horas, tendrá lugar el encendido de Navidad, en una jornada que contará con la presencia de princesas y zancudos para dar la bienvenida a estas fechas.

La programación continuará el sábado 5 de diciembre, de 18.00 a 19.30 horas, con ¡Abracadabra!, un espectáculo de magia que combinará trucos, humor y participación del público. Una semana después, el sábado 12 de diciembre, en el mismo horario, llegará Una visita de cuento, protagonizada por dos conocidos personajes infantiles que acudirán vestidos de Navidad y con los que los visitantes podrán fotografiarse.

El sábado 19 de diciembre, de 18.00 a 19.30 horas, será el turno del Bingo musical con el Grinch, una actividad que combinará música, juegos, desafíos y premios para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados llegará el martes 22 de diciembre, con la visita de Papá Noel, que recibirá a los más pequeños de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas para recoger sus cartas y escuchar sus deseos.

Tras la Navidad, el sábado 26 de diciembre, de 18.00 a 19.00 horas, Los Arcos acogerá Imaginemos la Navidad, un espectáculo familiar que combina teatro y circo y que tendrá como protagonista a un gran oso polar. Al día siguiente, domingo 27 de diciembre, de 19.00 a 20.30 horas, una charanga recorrerá el centro comercial llevando la música en directo a sus diferentes espacios.

El martes 29 de diciembre, de 18.00 a 19.00 horas, los pequeños aficionados a la magia podrán disfrutar de Aventura mágica en Hogwarts, una propuesta interactiva con hechizos, pociones y desafíos para aprendices de mago.

La programación de personajes navideños culminará el sábado 2 de enero con la visita del Rey Mago, que estará en Los Arcos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas para recibir las cartas de los niños y niñas.

PREMIOS, SOLIDARIDAD Y PATINAJE ECOLÓGICO

Además de los espectáculos y actividades familiares, Los Arcos pondrá en marcha La Fábrica de Juguetes, una iniciativa que se desarrollará del 1 al 22 de diciembre a través de la aplicación móvil del centro comercial. Los usuarios podrán participar subiendo sus tickets de compra y registrando sus visitas al centro para optar a diferentes premios, incluido un premio final valorado en 300 euros para regalar a la persona que elijan.

La solidaridad también tendrá un espacio destacado en la programación navideña. Del 18 de diciembre al 5 de enero, Los Arcos contará con un servicio de empaquetado solidario de regalos en colaboración con AMAMA, con el que los visitantes podrán colaborar mientras preparan sus regalos navideños. El servicio estará disponible de 10.00 a 22.00 horas durante los días de apertura del centro, excepto los días 24 y 31 de diciembre, cuando funcionará de 10.00 a 14.00 horas.

Como otra de las propuestas de ocio de estas fiestas, el centro comercial instalará una pista de patinaje de hielo ecológico, que permitirá disfrutar de esta actividad en familia. Las fechas y horarios de funcionamiento se anunciarán próximamente.

Con esta programación, el Centro Comercial Los Arcos refuerza su oferta de ocio y entretenimiento durante la campaña navideña, ofreciendo a las familias sevillanas diferentes actividades para disfrutar de estas fechas.

y ocio. Todo ello forma parte de su estrategia de reposicionamiento para reforzar su liderazgo en el mercado sevillano.