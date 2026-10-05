La Walkathon for Water Vuelve a Benalmádena para Concienciar sobre la Escasez de Agua

El jueves 15 de octubre de 2026, a las 10:00 h, Royal Oasis Club at Pueblo Quinta y Sahara Sunset Club, gestionados por Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV), junto con la Fundación We Are Water, organizarán la cuarta edición de la Walkathon for Water. Esta caminata benéfica tiene como objetivo concienciar sobre la escasez de agua y recaudar fondos para proyectos que faciliten el acceso a agua limpia y soluciones de saneamiento a las comunidades afectadas por este problema.

Esta iniciativa, que organiza 20 caminatas benéficas en España, México, el Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Austria en 2026, va más allá de su propósito solidario al transmitir un potente mensaje simbólico. Seis kilómetros representan la distancia media que millones de niños en África, Asia y América Latina deben recorrer cada día para acceder a agua potable segura. Cada kilómetro completado por los participantes contribuye, de forma simbólica, a acortar esa distancia.

Todos los fondos recaudados se destinarán a respaldar dos proyectos en la India y México, mejorando el acceso al agua limpia para más de 5.000 personas.

La Walkathon tendrá su punto de salida y llegada en Sahara Sunset, Avenida Rocío Jurado s/n, 29630 Benalmádena Costa. Los participantes caminarán a lo largo del paseo marítimo hasta el puerto deportivo y regresarán al complejo. La caminata cubre aproximadamente 5 kilómetros y se prevé que dure entre 1 hora y 1 hora y media.

Se invita a los participantes a apoyar la causa y disfrutar de las actividades posteriores a la caminata, que incluirán paella, sangría y un sorteo a las 13:00 h. Para inscribirse, se puede visitar el sitio web de Walkathon for Water - We Are Water y regístrese con una donación mínima de 5 €, o bien inscribirse directamente en el lugar del evento.