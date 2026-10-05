Pata Teatro trae al Echegaray 'Los últimos cómicos', tras recorrer los principales festivales de teatro clásico de Andalucía

Los próximos viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 20:00 h, el Teatro Echegaray se convertirá en un corral de comedias gracias al regreso a la capital de Los últimos cómicos, la aclamada producción de la compañía malagueña Pata Teatro.

Dirigida y escrita por Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez, la pieza se presenta en el espacio municipal consagrada como uno de los montajes de corte clásico más sólidos del año. La propuesta llega a Málaga avalada por su excelente acogida en grandes citas especializadas de nuestro país, habiendo formado parte de la programación del Festival de Teatro Barroco de Sevilla, el Festival Clásicos del Universo de Parla (Madrid), el Festival de Teatro Barroco de Olivares y las prestigiosas Jornadas de Teatro Clásico en Almería.

Las entradas para esta cita, nominada además a los Premios Lorca 2026 (incluyendo Mejor Autoría), ya se encuentran a la venta a un precio único de 24€ a través de la web oficial del Teatro Echegaray.

Sinopsis

La trama sitúa al espectador ante la llegada de tres cómicos de la legua a un antiguo corral de comedias. Mientras se disponen a montar la función, el relato de sus propias vidas, llenas de sacrificios y pasión por el oficio, se va entrelazando con la belleza imperecedera de los versos de grandes autores coloniales y del Siglo de Oro español como Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo o Santa Teresa.

Esta comedia agridulce está concebida a base de vivencias, ternura y un sutil sentido del humor. Se presenta como un reconocimiento público y necesario a aquellos faranduleros que, con su esfuerzo diario, mantuvieron encendida la llama del teatro a lo largo de los siglos.