El Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y La Leonera Comunicación, en colaboración con la Asociación La Carta Malacitana, Horno de Leña Jose, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y Metamorfosis Plateada, organizan una nueva edición de la Fiesta del Pan Duro, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en esta localidad malagueña. El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, su marca promocional Sabor a Málaga, el sabor que nos une.

Bajo el lema «Aprovechando hasta la última miga», la fiesta volverá a poner en valor la gastronomía tradicional y la cocina de aprovechamiento, con una programación que combina propuestas gastronómicas, actividades culturales, música, artesanía y turismo.

Uno de los principales atractivos será la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que participarán seis bares y restaurantes de la localidad: Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Venta Los Atanores, Pizzería-Restaurante Dani, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco. Cada establecimiento ofrecerá una tapa especial elaborada para la ocasión, acompañada de una bebida (agua, refresco o caña), por 3,50 euros.

Los visitantes que completen cinco sellos de los seis establecimientos participantes podrán conseguir una bolsa de tela serigrafiada de la fiesta, hasta agotar las 350 unidades disponibles, y entrar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga. La ruta estará abierta el sábado 21, de 13:00 a 17:00 y de 19:30 a 23:00 horas, y el domingo 22, de 13:00 a 16:00 horas.

La gastronomía y los productos de la tierra tendrán también un papel destacado a través de diferentes catas, demostraciones y degustaciones. El público podrá descubrir quesos de cabra de Santa María del Cerro, cítricos del Guadalhorce, aceite de oliva virgen extra Gotas de Gloria, panes artesanos de Panadería Pan Piña y vinos de la DOP Málaga y Sierras de Málaga de Bodegas Cortijo La Fuente. También habrá una demostración de elaboración de ajoblanco, a cargo de Ajoblanco Doña Amelia, y una degustación gratuita de porra de naranja elaborada con naranjas del Valle del Guadalhorce.

Una de las novedades de esta edición será «Lo que el Valle sabe: cocina de aprovechamiento con pan duro», una actividad protagonizada por mujeres mayores del municipio, integrantes de Metamorfosis Plateada, que compartirán con el público sus conocimientos culinarios mediante la presentación de una receta tradicional elaborada con pan duro, explicando su preparación y ofreciendo una degustación.

El programa se completa con un mercado de productos locales y artesanía, talleres infantiles de elaboración de pan impartidos por Horno de Leña Jose, una ludoteca para los más pequeños y visitas guiadas por los principales puntos de interés turístico de la localidad. Además, el domingo por la mañana se organizará una ruta senderista a la Fuente de la Zarza.

La música y las tradiciones populares estarán presentes durante todo el fin de semana, con actuaciones de grupos de baile, la Panda de Verdiales San Lorenzo del Valle de Abdalajís, una sesión musical de DJ Río y la actuación de la Peña Flamenca del Valle de Abdalajís.

La Fiesta del Pan Duro invita así a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana en el que la gastronomía, los productos de proximidad, las tradiciones y el patrimonio local se dan la mano en torno a un ingrediente tan sencillo como imprescindible en la cocina de aprovechamiento: el pan.