El TSJA reduce de 15 a 14 años la condena al hombre que estranguló a su mujer y ocultó el cadáver en hormigón

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la condena inicial de 15 años de prisión, dictada por la Audiencia Provincial, a 14 años al hombre que acabó con la vida de su mujer y madre de sus dos hijas; y que, después, ocultó el cadáver bajo una capa de hormigón en una nave en el polígono La Estrella, en Málaga.

La víctima se llamaba Débora y tenía 39 años cuando se le perdió la pista, en marzo de 2022. Su rastro se borró tras un mensaje de WhatsApp a una amiga, pero la tesis de una fuga voluntaria no encajaba, ni para su entorno ni para los investigadores de la Policía.

Ahora, excepto la pena de prisión, el TSJA ha confirmado el resto de pronunciamientos y, por ello, impone al condenado la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena y la privación de la patria potestad sobre su hija menor. De igual forma, se le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse por cualquier medio con sus dos hijas durante un periodo de 16 años.

El hombre deberá indemnizar a cada una de sus hijas con 77.835,91 euros y asumir el pago de las costas procesales. Por último, la resolución fija una medida de libertad vigilada de diez años, que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.