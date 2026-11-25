El Teatro Lírico Andaluz regresará al Teatro Cervantes en 2027 con cuatro programas que recorren diferentes épocas y estilos del género lírico español. El XXII Ciclo Malagueño de Zarzuela comenzará el 28 de marzo con La dolorosa y una antología de grandes momentos de la zarzuela, continuará el 2 de mayo con El bateo y La Gran Vía y regresará en otoño con La del soto del parral, el 17 de octubre, y Las leandras, el 12 de diciembre. Las cuatro funciones comenzarán a las 19.00 horas y las entradas saldrán a la venta hoy, jueves 19 de noviembre, a las 18.00 horas.

La nueva edición reúne zarzuelas de ambientación regional, sainetes del Madrid popular y una de las revistas musicales más conocidas del repertorio español. Las producciones contarán con el Coro y la Orquesta del Teatro Lírico Andaluz y la dirección escénica de Pablo Prados. Ángel Chinchilla asumirá la dirección musical de tres de los cuatro programas.

De ‘La dolorosa’ a la revista musical ‘Las leandras’

El ciclo comenzará el domingo 28 de marzo con La dolorosa, zarzuela en dos actos de José Serrano, con libreto de Juan José Lorente y adaptación del Teatro Lírico Andaluz. Ambientada en Aragón, la obra combina el drama sentimental con el humor costumbrista y incluye números como la conocida romanza ‘La mujer de los ojos negros’. El programa se completará con una antología de la zarzuela formada por quince números de doce títulos emblemáticos, entre ellos El barbero de Sevilla, La verbena de la Paloma, El gato montés, Luisa Fernanda y El dúo de la Africana.

El domingo 2 de mayo, llegará un programa doble dedicado al Madrid popular de finales del siglo XIX y principios del XX. El bateo, de Federico Chueca, con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati, es un sainete lleno de enredos y situaciones cómicas en torno a la celebración de un bautizo. La segunda pieza será La Gran Vía, de Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Felipe Pérez y González, una sátira musical estrenada en 1886 que retrata las transformaciones urbanas y sociales de la capital.

La programación continuará el domingo 17 de octubre con La del soto del parral, zarzuela en dos actos de Re veriano Soutullo y Juan Vert, con libreto de Anselmo C. Carreño y Luis Fernández de Sevilla. Ambientada en la Segovia rural del siglo XIX, la obra combina conflictos amorosos, celos y malentendidos con una partitura que incluye números tan conocidos como el coro Dónde estarán nuestros mozos y la romanza Ya mis horas felices.

El domingo 12 de diciembre, Las leandras cerrará el ciclo. Esta revista musical en dos actos, con música de Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román, fue uno de los grandes éxitos del teatro musical español tras su estreno en 1931. La obra es una comedia de equívocos que incluye canciones tan populares como el chotis El Pichi y el pasodoble Por la calle de Alcalá.

Las entradas para los cuatro programas del XXII Ciclo Malagueño de Zarzuela saldrán a la venta hoy, martes 24 de noviembre, a las 18.00 horas, con precios de entre 7 y 21 euros.

RESUMEN DE PROGRAMACIÓN:

La dolorosa y Antología de la zarzuela. Teatro Lírico Andaluz. TC. 28 de marzo de 2027, 19.00 h. 7 €, 12 €, 16 € y 21 €.

El bateo y La Gran Vía. Teatro Lírico Andaluz. TC. 2 de mayo de 2027, 19.00 h. 7 €, 12 €, 16 € y 21 €.

La del soto del parral. Teatro Lírico Andaluz. TC. 17 de octubre de 2027, 19.00 h. 7 €, 12 €, 16 € y 21 €.

Las leandras. Teatro Lírico Andaluz. TC. 12 de diciembre de 2027, 19.00 h. 7 €, 12 €, 16 € y 21 €.