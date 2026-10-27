TURISMO

Ryanair conecta Málaga con Trieste, Venecia, Turín y Hamburgo en su temporada de invierno

Durante la programación de invierno, la aerolínea contempla 6 nuevas conexiones

Redacción

Málaga |

Un avión de Ryanair despegando en un aeropuerto.
Un avión de Ryanair despegando en un aeropuerto. | Soeren Stache / dpa - Only For Use In Spain

Ryanair, la aerolínea número uno de Europa, ha anunciado hoy (lunes, 26 de octubre) que los primeros vuelos de sus nuevas rutas de invierno de 2026 desde Málaga a Trieste, Venecia y Hamburgo despegan hoy, mientras que su servicio a Turín comenzó a operar ayer, domingo 25 de octubre. Ryanair operará dos vuelos semanales desde/hacia Trieste y Hamburgo, y cuatro vuelos semanales desde/hacia Venecia y Turín este invierno, lo que ofrecerá a sus clientes de Málaga aún más opciones con las tarifas más bajas de Europa.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha declarado: “Ha sido fantástico ver cómo despegaban entre ayer y hoy los primeros vuelos de nuestras nuevas rutas de invierno de 2026 desde Málaga a Trieste, Venecia, Turín y Hamburgo, llevando a los primeros de los muchos pasajeros satisfechos de Ryanair a sus escapadas de invierno de este año. Nuestras rutas a Trieste y Hamburgo operarán dos veces por semana, mientras que las de Venecia y Turín contarán con cuatro vuelos semanales, ofreciendo a nuestros clientes de Málaga aún más opciones a las tarifas más bajas de Europa.

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