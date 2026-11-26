La propuesta ganadora, elaborada por el Restaurante Siete Cabezas, consiste en un tartar de jurel semicurado con gazpachuelo malagueño junto con un toque de kimchi, cebolla encurtida y tomate seco. Para su creación, el restaurante se ha inspirado en el tradicional plato malagueño “el gazpachuelo” , reinterpretando los sabores de la tierra a través de productos malagueños.

Gracias a esta elaboración, el establecimiento ganador ha conseguido la oportunidad de representar a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2027 en Madrid, organizado por Hostelería de España, llevando los sabores de la cocina local a una competición de ámbito nacional.

La elección ha estado en manos de un jurado formado por tres reconocidos chefs con Estrella Michelin: José Carlos García, del restaurante José Carlos García; Diego Gallegos, del restaurante Sollo; y Mauricio Giovanini, del restaurante Messina. Los tres profesionales han valorado las propuestas presentadas atendiendo a criterios como el sabor, la originalidad, la presentación, la adaptación al formato de tapa y el uso de productos locales.

Los finalistas de este concurso han sido La Tasca del Langui, Siete Cabezas, La Tasquita del Lobo, Rub Smokehouse, Garbes Club El Candado, Pez Lola, Bocallena, La Chancla, La Medusa, La Taberna de Chorchi, La Casa de Anyo y Ancá Los Pedrillos.

Con la celebración de “Sentir Málaga Tapa a Tapa”, MAHOS y San Miguel continúan apostando por iniciativas que dan visibilidad al talento hostelero, promueven los productos locales y contribuyen al reconocimiento de Málaga como destino gastronómico.

60 años de “Sentir Málaga”

La celebración de la gran final de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga Tapa a Tapa” forma parte de las acciones impulsadas por San Miguel durante 2026 dentro de la campaña “Sentir Málaga”. Seis décadas después de comenzar a elaborar su cerveza en la ciudad, la marca continúa reforzando su vínculo con los malagueños a través de iniciativas culturales, sociales y gastronómicas. Entre ellas destacan el festival Sentir Málaga, un mural de gran formato de la ilustradora malagueña Bosska, una edición especial inspirada en la botella Pilsener Cristal de 1966, distribuida exclusivamente en la provincia, y el festival celebrado el pasado 17 de octubre en la Plaza de Toros de La Malagueta, donde DJ Vikii, Aaron Sevilla y Les Castizos actuaron desde el emblemático globo aerostático de San Miguel.

Con esta nueva cita gastronómica, San Miguel reafirma su compromiso con la hostelería local y la promoción del talento culinario malagueño, poniendo en valor los sabores, las tradiciones y los establecimientos que forman parte de la identidad de la ciudad.