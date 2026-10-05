Quirónsalud Málaga, hospital de referencia de los Cleveland Cavaliers de la NBA durante su estancia en España

El Hospital Quirónsalud Málaga es hospital de referencia y servicio médico de los Cleveland Cavaliers durante la estancia de la franquicia de la NBA en Málaga, donde el equipo estadounidense está desarrollando su Training Camp de preparación para la temporada 2026-2027.

La llegada de los Cavaliers convierte estos días a Málaga en uno de los epicentros del baloncesto internacional y supone, además, un acontecimiento histórico: es la primera vez que un equipo de la NBA celebra su training camp en España. La franquicia de Ohio desarrolla sus entrenamientos del 30 de septiembre al 3 de octubre en The Embassy, centro de alto rendimiento de baloncesto situado en Fuengirola y concebido por los exjugadores de la Selección Española Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, este último actualmente assistant general manager de los propios Cleveland Cavaliers.

En este contexto, Quirónsalud Málaga pone su capacidad asistencial y la experiencia de sus profesionales a disposición del equipo, actuando como centro hospitalario de referencia durante su estancia en la provincia y ofreciendo el respaldo sanitario necesario ante cualquier eventualidad que pudiera requerir valoración, pruebas diagnósticas o atención especializada y ambulancia in situ.

La colaboración se enmarca, además, en la relación de Quirónsalud Málaga con The Embassy y Berni Rodríguez, reforzando una alianza basada en una visión compartida de la salud, la prevención y el rendimiento deportivo y acercando a Málaga la experiencia sanitaria necesaria para acompañar al deporte profesional del máximo nivel.

Los Cleveland Cavaliers han desplazado a Málaga a su equipo para iniciar la preparación de la nueva temporada en las instalaciones de The Embassy, un complejo específicamente diseñado para el baloncesto profesional que dispone de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de instalaciones, dos pistas con estándares FIBA/NBA, gimnasio de alto rendimiento y espacios destinados a rehabilitación, fisioterapia y recuperación, además de tecnología para el análisis táctico y el scouting.

The Embassy se ha consolidado en los últimos años como punto de encuentro del baloncesto estadounidense en Europa. Sus instalaciones han acogido durante cinco años consecutivos The Sanctuary, retiro de pretemporada organizado por PLYRS UNTD, marca comercial de la National Basketball Players Association (NBPA), por el que han pasado más de 200 jugadores de la NBA.

La elección de Málaga para el Training Camp de Cleveland refuerza así la posición de la provincia como destino internacional para el deporte de alto rendimiento, reuniendo instalaciones especializadas, servicios sanitarios, clima y un entorno especialmente vinculado al baloncesto.

La expedición de los Cavaliers cuenta esta temporada con algunos de los grandes nombres de la competición estadounidense, entre ellos James Harden y Donovan Mitchell, además de jugadores con una estrecha vinculación con el baloncesto europeo como Mario Hezonja.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, ha destacado durante su estancia el valor que supone para el grupo realizar la preparación en España, tanto desde el punto de vista deportivo como para reforzar la cohesión del equipo en un entorno diferente. Por su parte, Donovan Mitchell ha señalado la acogida recibida y la calidad de las instalaciones durante estos primeros días de trabajo en Málaga.