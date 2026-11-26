El ambiente fiestero, la música en directo y las vistas al mar ponen el escenario; la cocina, los encuentros y los pequeños detalles hacen el resto. Y, como en todos los hoteles Kimpton, nadie se queda en casa: las mascotas también forman parte de la celebración.



Nochebuena y Navidad en Jara, reencuentros y sobremesas

La noche del 24 de diciembre, Jara se viste de fiesta para acoger una cena de Nochebuena con música en directo. Es la velada de las mesas largas, de las familias que se reúnen y de los amigos que vuelven a casa por Navidad. La bienvenida llega con una copa de champán, y el menú pone el acento en el producto local, con platos como el carpaccio de vieiras con gazpachuelo malagueño o el Beef Wellington de chivo malagueño.

El 25 de diciembre se vive a otro ritmo. Jara propone un brunch de Navidad con música en directo, pensado para alargar la sobremesa mientras los más pequeños disfrutan de actividades preparadas para ellos. Marisco, ibéricos, asados y una cocina en vivo de carnes y pescados componen un auténtico festín, que termina con un clásico de la casa: la tarta Alaska Monteros.

Nochevieja: dos maneras de recibir 2027

Para quienes prefieren cerrar el año en un ambiente familiar y relajado, Jara reserva el 31 de diciembre una cena especial, sin estridencias y con tiempo para brindar sin mirar el reloj. Entre sus platos, un tartar de bogavante sobre brioche hojaldrado y un lomo de pargo con velouté tártara de champagne.

Terra es el escenario de la otra gran noche: la de despedir el año por todo lo alto. La velada arranca con un cóctel de bienvenida y continúa con una cena de gala y un espectáculo. Tras las campanadas y las uvas, la celebración continuará con DJ en Azul hasta las 03:00 h con barra libre premium, poniendo el broche final a la noche. En la mesa, alta cocina de celebración con platos como los canelones de foie mi-cuit con trufa o el solomillo de ternera roja con trufa negra de temporada.