El Hospital Regional analiza las enfermedades de trasmisión sexual y su prevención en una conferencia

El Hospital Universitario Regional de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, celebró ayer la segunda conferencia del II Ciclo Talks HRUM, una iniciativa que acerca a la ciudadanía el conocimiento, la experiencia y los avances desarrollados en el ámbito sanitario y científico malagueño.

La conferencia, celebrada en el Centre Pompidou Málaga bajo el título ‘Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS): aumento de incidencia’, ha sido impartida por el facultativo especialista de área del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional Universitario de Málaga e investigador de IBIMA Plataforma BIONAND, Manuel Castaño Carracedo.

Durante la sesión, Castaño ha abordado la incidencia de las infecciones de transmisión sexual y los principales retos que plantea esta realidad desde el punto de vista de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la sensibilización de la población.

El especialista ha incidido especialmente en la importancia de la detección precoz y la consulta ante posibles situaciones de riesgo, teniendo en cuenta que algunas de estas infecciones pueden cursar inicialmente sin síntomas. En este sentido, ha destacado el papel de la atención sanitaria para favorecer un diagnóstico adecuado, iniciar el tratamiento cuando sea necesario y prevenir tanto posibles complicaciones como nuevas transmisiones.

La conferencia ha servido también para repasar las principales medidas de prevención y para recordar la importancia de mantener una adecuada información sobre salud sexual, evitar conductas de riesgo y acudir a los profesionales sanitarios ante cualquier duda o sospecha. Asimismo, se ha puesto de relieve la necesidad de continuar avanzando en la sensibilización de la población y en la normalización de la consulta sanitaria relacionada con este tipo de infecciones.

Con un enfoque divulgativo y cercano, Castaño ha trasladado estos conocimientos a los asistentes y ha dado respuesta a algunas de las principales dudas que pueden surgir en torno a las infecciones de transmisión sexual, su prevención y su abordaje desde el ámbito asistencial.

En este sentido, Castaño ha señalado que la persistencia de las infecciones de transmisión sexual “supone un reto asistencial y de salud pública. La prevención sigue siendo fundamental, pero también lo es perder el miedo a consultar: cuanto antes se realiza el diagnóstico, antes podemos tratar la infección, prevenir complicaciones y cortar la cadena de transmisión”, ha destacado Castaño.

La conferencia ha incluido además un espacio de debate y participación con el público, que ha permitido resolver dudas y profundizar en diferentes aspectos relacionados con las infecciones de transmisión sexual. Manuel Castaño Carracedo cuenta con una amplia trayectoria asistencial e investigadora en el ámbito de las enfermedades infecciosas y con experiencia clínica en el tratamiento y seguimiento de pacientes con VIH/Sida.

Próxima conferencia: uso de pantallas en población pediátrica y adulta

La próxima conferencia tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre en el Centre Pompidou Málaga y estará dedicada al ‘Uso de pantallas en Pediatría y adultos. Edades, horarios de utilización y cómo desconectar’. La sesión será impartida por María Vidal Denis, facultativa especialista de área de Radiología y neurorradióloga del Hospital Regional Universitario de Málaga, quien abordará diferentes cuestiones relacionadas con el uso de dispositivos y pantallas tanto en población pediátrica como adulta, prestando especial atención a las edades, los tiempos de utilización y las pautas para favorecer una adecuada desconexión.